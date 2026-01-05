El Pitufazo

Así fueron las décadas de investigación contra el más poderoso zar de contrabando del país que la justicia está a punto de sentenciar

Después de décadas de investigación contra Diego Marín Buitrago alias. Papá Pitufo, fugitivo de la justicia Española, solicitado en extradición por Colombia, con libertad provisional y presentaciones periódicas ante la justicia de Portugal, estamos ad portas de una probable histórica condena contra el más poderoso zar del contrabando que ha emergido en el país.

Las audiencias de juzgamiento programadas para el 23 de febrero de 2026 por los delitos de cohecho propio con fines de soborno, cohecho propio por dar u ofrecer, fraude procesal y concierto para delinquir con fines de contrabando, serán una prueba de fuego para la valiente fiscal especializada 44 Anticorrupción Nancy Carolina Aponte Blanco, a quien le corresponde exigir sentencia condenatoria contra el contrabandista.

Hace 15 años la DEA en Colombia enfrentó una enorme frustración luego de ser notificada que Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo, extrañamente había sido incluido en el portafolio de informantes de su unidad en Miami, pese a la evidencia disponible que lo señalaba de estar aprovechando esta condición, para robustecer su emporio criminal de contrabando y su maquinaria de corrupción y de lavado de activos. Pero lo que nunca se imaginaron, fue que uno de sus agentes antidrogas de confianza en Cartagena y Miami José Ismael Irizarry, estuviera actuando en asociación criminal con alias Papá Pitufo y el reconocido extraditado Inspector de Aduanas Omar Ambuila. La detención de Irizarry se produjo en su residencia de San Juan de Puerto Rico en el año 2022 por los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de dinero, siendo posteriormente condenado. Sus confesiones involucran una vida ostentosa, fiestas en yates en el Caribe y viajes a partidos de fútbol en Madrid, al parecer todo ello financiado por su amigo de negocios ilícitos Diego Marín Buitrago.

En 2019 cuando desde la Policía Fiscal y Aduanera nos propusimos reactivar las investigaciones contra Alex Saab, Ricardo Orozco alias. El Bendecido, el clan Yamhure, y alias Papá Pitufo entre otras mafias poderosas del contrabando; organizamos un extraordinario equipo de investigadores bajo la dirección de la Fiscalía General, con el apoyo de la Dian y las Agencias Estadounidenses.

Y es aquí donde emerge el primer Pitufazo. Tal como lo describió la periodista María Isabel Rueda en la emisora La W, “surgió una extraña burbuja de intereses alrededor de Papá Pitufo y la salida del General Buitrago” (La W Se Pregunta María Isabel, Abril 2020) en los que convergían, su defensa en ese entonces la firma de abogados De La Espriella Lawyers(derecho de petición dirigido a La POLFA, firmado por el abogado Daniel Peñarredonda con fecha Marzo 2020, el expresidente Andrés Pastrana celebró en X mi renuncia a la Polfa mientras presionaba un relevo en la Institución), y otros dirigentes políticos y contrabandistas que se movilizaron remitiendo emisarios y mensajes coactivos. Pero lo más grave, la información obtenida sobre una colecta de millones de dólares que activaron cabezas del contrabando para abortar los procesos en su contra.

La evidencia determinante que hoy reposa en los expedientes de la Fiscalía, fue la confesión hecha por el mismo Diego Marín Buitrago al mayor Peter Nocua jefe de la Polfa en Cartagena, que actuaba como agente en cubierta dentro del proceso, a quien le confirmó que había logrado la salida del general Juan Carlos Buitrago de la Polfa gracias al apoyo de “familiares” muy cercanos a los entonces ministro de Defensa y del expresidente Iván Duque; como efectivamente ocurrió.

La estructura de contrabando internacional de Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo ha sido tan sofisticada, que difícilmente la Fiscalía ha logrado encontrar evidencia suficiente para solicitar su orden de captura por estos delitos. Sin embargo y ante la alta corrupción que ha caracterizado las investigaciones en su contra, prácticamente con conexiones, padrinos y ahijados en casi todas las instituciones; estratégicamente la Fiscalía Anticorrupción decide abrir un proceso paralelo capitalizando los elementos probatorios hallados en el proceso en mención por contrabando. Surge entonces la prueba reina con la llegada del CR. Yorguin Malagón a la dirección de la Polfa, quien más tardó en asumir el cargo que en recibir el primer mensaje de Diego Marín y alias El Bendecido para que aceptará un soborno de 300 millones de pesos mensuales a cambio de que los “dejara trabajar en sus importaciones”.

Es ampliamente conocida y demostrada la honestidad, eficiencia y experiencia del CR. Malagón en Inteligencia y del equipo de investigadores que bajo el liderazgo del MY. Kevin Castaño, quizá el que mejor conoce los expedientes sobre Diego Marín Buitrago y quien ha liderado, desde nuestra época y sin descanso, con bastante sacrificio y bajo la dirección de la Fiscalía, todas las investigaciones en su contra. Lograron activar una majestuosa operación a cubierta que condujo al registro de 18 evidencias de pagos de soborno a diferentes funcionarios en un periodo de 6 meses aproximadamente a partir del año 2023.

En desarrollo de estas pesquisas se obtuvo además suficiente material probatorio, entre estos la entrega ilícita de 500 millones de pesos para la campaña del actual presidente de la República (La Silla Vacía, Feb 10/2025). La primera evidencia recolectada por las autoridades sobre financiamiento ilegal de una campaña política presidencial por parte de alias. Papá Pitufo.

Ahora viene otro Pitufazo. El Fiscal Andrés Marín que investigaba a Papá Pitufo por contrabando, ahora está fuera de la Fiscalía y parece haberse asociado con el gobierno del Pacto Histórico. Lo evidente es que tuvo un agente encubierto durante casi dos años, con una muy pobre actuación, reportando tan solo manejos por parte del contrabandista de 90 millones de pesos, contrario a los 30.000 millones en igual periodo expuestos por la Fiscalía Anticorrupción.

Aunado a esto, el Fiscal Andrés Marín, realizó un sin número de rupturas procesales donde más de 5 fiscales que han tenido el caso no han podido tomar decisiones debido a que fueron violados los protocolos de preservación y garantías de las pruebas, un proceso viciado de inicio a fin, por eso es fácil entender las razones que llevaron a la fiscal general de la Nación a relevarlo del cargo.

De igual manera se dijo en la emisora La W que el fiscal Marín estaba opcionado para asumir la Subdirección de la ICTR (Agencia de Minhacienda encargada de investigar a los funcionarios del sector) y al mismo tiempo el presidente Petro en la red social X lo elogió y cuestionó el proceso penal que se adelanta en la Fiscalía Anticorrupción, indicando que había sido amañado y dirigido en su contra por parte de la fiscal especializada y los investigadores.

El Pitufazo magistral: el mismo día del anuncio del presidente, se conocen varios hechos, todos claramente retaliatorios con altísima ingerencia del Ejecutivo

Los medios también habían dado a conocer los traslados del TC. Peñaranda al Plateado (Cauca) y la TC. Julie del término de su comisión en Estados Unidos. De otro lado el CR. Yorguin Malagón exdirector de la Polfa, fue notificado de no haber sido seleccionado para ascenso a General de la República, a pesar de que, según se conoció, fue el oficial que obtuvo la mayor votación en la Junta de Generales. Sin duda una indebida intervención del Gobierno. ¿Dónde quedó la dignidad del Cuerpo de Generales?. Lamentablemente se repiten episodios del pasado reciente.

El agente de la DEA designado para apoyar las investigaciones contra Papá Pitufo y los investigadores colombianos de Dipol y Dijin fueron amenazados, tal como ocurrió en mi caso. Pero mientras el agente americano es acogido y protegido por su país, con todas las garantías de seguridad, los policías colombianos son perseguidos, estigmatizados y dejados sin protección, junto a sus familias.

En sendas oportunidades recibí mensajes directos de la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia y la Dian para que aceptara reunirme y tratar el tema de Diego Marín Buitrago. Consideré no hacerlo debido a la desconfianza e incredulidad que tengo en el actual gobierno y sus comprobadas relaciones con alias Papá Pitufo. Lo que sí hice, fue atender, en su momento, la citación del mismo fiscal Andrés Marín para rendir mi testimonio sobre todo lo actuado y conocido en las investigaciones que lideré contra Diego Marín Buitrago. Le agradezco al fiscal Marín por el trato brindado, además por haber dirigido una carta al director general de la Policía informando sobre mis condiciones de seguridad y las de mi familia.

Un fiscal de confianza a quien le pregunté sobre su opinión frente a tanta manipulación, corrupción y desinformación respecto de estas investigaciones, me manifestó que consideraba al fiscal Andrés Marín un oportunista, desleal y a veces excesivamente ingenuo. ¿Será que el Dr. Marín, al igual que el MY. César Ortiz antes en Interpol y ahora en la desdibujada DNI, se dejaron cautivar por los cantos de sirena del fallido, mediocre y corrupto gobierno que nos lleva al cataclismo?. Muchos han caído en la trampa. Desafortunadamente se les olvida que #LosPrincipiosNoSeNegocian ni en el éxito y menos en la adversidad.

