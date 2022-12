Macron pide reformar el FMI y el Banco Mundial

.Publicidad.

El presidente francés hizo la propuesta durante un encuentro con miembros del Congreso de EE. UU. en su visita a ese país

Emmanuel Macron expresó en Washington su idea de que haya una reforma en profundidad de instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para afrontar grandes retos como el cambio climático.

"Ya no estamos en el mundo de los 80 y de los 90. El mundo ha cambiado, pero nuestras reglas no", comentó durante una cumbre de biodiversidad que sostuvo con miembros del Caucus del Congreso estadounidense.

Según él, los diseños de los proyectos de ambos organismos y su enfoque de la solidaridad ya no están adaptados a la magnitud del problema. "La vulnerabilidad climática debe ser tenida en consideración en las reglas colectivas, lo que no es el caso", comentó, al tiempo que defendió un cambio de modelo "en profundidad" en lugar de apostar por nuevos fondos "que no van a ser financiados o que si lo son no lo serán de forma adecuada".

La visita del presidente francés se inauguró oficialmente con su desplazamiento al cementerio militar de Arlington, pero su acto principal tendrá lugar este jueves al ser recibido en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Para Macron, uno de los puntos clave de la estrategia climática debe ser ayudar a los países emergentes a librarse de su dependencia del carbono. "Cuanto más hagamos juntos, más conseguiremos reducirla", dijo.

Macron busca convencer a Joe Biden de la necesidad de establecer acciones concretas, de acelerar el trabajo en favor de los países emergentes y de que los desarrollados cumplan sus compromisos.

"Para solucionar el cambio climático no hay que retrasar o reducir los objetivos, sino cumplir lo que nos comprometimos a hacer", aseguró Macron, quien tiene la meta de llegar a la neutralidad del carbono en 2050