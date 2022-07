Lukasz Rozanski se prepara para su pelea contra Óscar Rivas en Cali

Por: Miguel Ángel Castañeda Jiménez |

julio 06, 2022

En espera del anuncio oficial, el retador polaco Lukasz Rozanski (14-0, 13 KOs) alista sus armas para la “Batalla en Cali” en la que se enfrentará al vallecaucano Oscar “Kaboom” Rivas (28-1, 19 KOs) por el campeonato del peso Bridger (224 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el próximo 13 de agosto en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

En este evento boxístico de gran magnitud, como no se ha dado hace mucho tiempo en nuestro país, también contará con otro combate de título mundial. En el pleito coestelar de la velada, la campeona del peso superwelter (154 libras) del CMB proveniente de Suecia Patricia Berghult (15-0, 3 KOs), se verá las caras con la noruega de raíces colombianas (nacida en Cartagena) y leyenda viviente del boxeo Cecilia Braekhus (36-2, 9 KOs).

Con respecto al boxeador de Polonia el cual subirá al ring con el propósito de arrebatarle su campeonato al “Kaboom” Rivas, vale la pena resaltar que está llevando a cabo su campamento de entrenamiento en las montañas Bieszczady, en inmediaciones del lago Solina al sur de Polonia. Además, gracias a la intermediación del periodista polaco Mateusz Fudala de TVP Sport, logramos acceder al campamento de Rozanski y realizarle algunas preguntas de cara a su próxima pelea.

A pesar de las olas de calor que azotan al país europeo, con temperaturas de hasta 37 grados centígrados, esto no ha sido impedimento para que este trabaje de ardua manera en su preparación. Por estos días, la rutina del boxeador consiste en entrenar tres veces al día desde bien temprano en la mañana. Después de desayunar y practicar un poco de yoga, este realiza entrenamiento de fuerza hasta alrededor del mediodía. Posteriormente, en los ratos libres que tiene por la tarde, el polaco no para y se dedica a correr por la montaña o montar en bicicleta. Luego de este “tiempo libre”, realiza entrenamientos técnicos y finaliza su entrenamiento con algunos rounds de sparring (guanteo).

Rozanski viene de ganar la pelea más importante de su carrera al noquear en el primer asalto a su compatriota y excontendiente mundialista del peso pesado Arthur Szpilka en mayo del año pasado. A pesar de haber sido enviado a la lona con una poderosa izquierda recta en contraataque, este supo voltear las acciones en este mismo primer round y propinar un tremendo nocaut para llevarse la victoria por la vía de la detención. Pese a venir de esta victoria, este afirma que no hay punto de comparación entre su anterior pelea con Szpilka y el encuentro que va a sostener próximamente con “Kaboom” Rivas. Debido a que, según sus propias palabras, Rivas y Szpilka son dos peleadores y dos peleas completamente diferentes, que le generan distintas emociones.

Sin embargo, el boxeador polaco es consciente de que el poder de sus puños puede ser un factor determinante en esta contienda. A pesar de tener un porcentaje de nocaut del 93% (13 KOs en 14 pleitos) y no haber pasado del cuarto round en alguna de sus peleas anteriores, manifiesta que ha visto todas las peleas de Rivas y puede afirmar que tiene una buena quijada. Por lo tanto, expresa que es probable que esta pelea pueda llegar a la distancia completa de los doce asaltos. No obstante, Rozanski reitera que en el boxeo se han dado muchas sorpresas y tal vez esta podría ser una de ellas.

Del mismo modo, asegura que la stamina (resistencia física) también va a tener un gran papel en el desarrollo de la pelea. Sin embargo, no puede asegurar que este vaya a ser el elemento más importante sobre el ring, debido a que según él, esto solo se sabrá durante el transcurso del combate. También afirma no otorgar importancia al hecho de no haber peleado más allá del cuarto asalto, debido a que manifiesta siempre haber estado preparado para pelear la cantidad de rounds para los que había sido contratado. Sin embargo, expresa que no se puede quejar del hecho de que sus peleas hayan finalizado antes del límite.

Además de afirmar que va a estar preparado para los 12 rounds, también hace evidente la importancia que van a tener los primeros asaltos. Según Rozanski, los primeros cinco asaltos van a ser muy interesantes debido a que van a mostrar muchas cosas y dar luces con respecto al desarrollo del resto del combate. De la misma manera, afirma que su adaptación a esta nueva categoría de peso (Bridger) con límite de 224 libras, va de buena manera y espera ver como se refleja arriba del ring. Además, con respecto a las posibles debilidades de Óscar Rivas, Rozanski mencionó que no es necesario hablar sobre el tema, debido a que, si menciona sus defectos, ya no tendría con que sorprenderlo cuando se enfrenten en el cuadrilátero.

Este campamento de entrenamiento en las montañas polacas se llevará a cabo hasta el viernes de esta semana. Luego el polaco y su equipo regresarán a Rzeszów lugar de origen del peleador para seguir con las sesiones de sparring. El tramo final de la preparación del boxeador consistirá en viajar a Estados Unidos dos semanas antes de la pelea para ajustarse al uso horario colombiano.

Por último, Rozanski manifiesta que, al ser su primer combate profesional por fuera de Polonia, representa un gran reto y una gran aventura, en lo que es la pelea más importante de su vida. Además, afirmó que el 13 de agosto espera dar una gran presentación y hacer parte de un gran show lleno de emociones por parte de los fanáticos.

Créditos y agradecimientos especiales a Mateusz Fudala de TVP Sport por permitir el acceso al campamento de Rozanski y realizar las preguntas para el desarrollo de este artículo.

