Luisa Fernanda W muestra lo mejor de su vida ¡y no es su hijo!

“Les quiero presentar el proyecto más importante de mi vida” inició Luisa Fernanda W para dar a conocer la primera fase de su próxima línea de maquillaje. Para la influencer, según como lo ha contado, es un sueño anunciar el proyecto por el que ha trabajado tanto tiempo al que califica de excelente calidad.

Aunque aún no se conoce ni siquiera el nombre de la marca, la paisa lanzó también un club exclusivo para que los beneficiarios sean los primeros en obtener los productos de la empresa. Sin embargo, Luisa quiso compartir con sus seguidores detalles y secretos del proceso de construcción

“Tengo los ojos porque he llorado mucho, ustedes no saben para mí lo importante que es esto, cuánto tiempo yo estuve soñando con esto y hoy es una realidad. Gracias a Dios, a ustedes, a mi hijo que es mi motivación” confesó Luisa Fernanda W además de afirmar que sus productos no son testeados en animales.

Finalmente, la joven agradeció públicamente a su pareja y papá de su único hijo, Pipe Bueno. “A Pipe, mi amor te amo porque has sido tan parado en la raya, tan entregado a lo que estamos construyendo juntos que lo quiero decir públicamente: te amo papacito de mi vida gracias”.

