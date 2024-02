Luis Miguel: entregado a las mujeres y buscando a su madre

Fotografía: Archivo particular

.Publicidad.

Cuando cualquiera ve estas dos fotografías se piensa en que la vida de Luis Miguel (El Sol de México) no ha sido precisamente como Cuando calienta el sol aquí en la playa, y más si, como dice en Tengo todo, excepto a ti: “Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú”.

Trata uno de adivinar si muy en el fondo esta canción se la está cantando a su madre, Marcela Basteri, quien desapareció de su vida, escapándose de su esposo y padre de Luis Miguel —el cantante Luisito Rey— quien pasaba los días Frente a una copa de vino, y quien la maltrataba (desaparecida del mundo en 1986, hay incluso versiones de que Luisito pudo haber matado a Marcela).

..Publicidad..

En todo caso, todo quedó en un misterio tras bambalinas, luces, humo y espejos, de los ya cientos de escenarios en que se presenta Luis Miguel en cuarenta años de carrera.

...Publicidad...

| También le puede interesar: Cuando Hernán Orjuela demandó a Luis Miguel por 200 millones y hasta hizo que la Fiscalía lo investigara

....Publicidad....

Con sus padres ya desaparecidos (Luisito murió en la cama de una clínica pagada por su ya famoso hijo, y ni siquiera agonizando le confesó sobre qué había sucedido con su madre y el secreto se lo llevó a la tumba), el Sol de México se dedicó a cantar y a brillar como ninguno en el continente latinoamericano.

Luismi lo hacía desde muy pequeño (tuvo su debut a los 12 años) pues su padre le exigía practicar y practicar sin descanso porque se dio cuenta de que su hijo era una mina de oro.

Pero ya crecidito, lleno de sospechas y cansado de ser explotado por su padre, lo echó de su vida para siempre.

Luis Miguel ha sido multimillonario casi toda su vida. Empezó a cantar ‘en serio’ en el programa Siempre en Domingo, del presentador Raúl Velasco, quien siempre quiso ser su manager, pero el cantante vio en él a otro explotador más y lo alejó de su vida.

| También le puede interesar: ¿Quiénes son los dueños del restaurante en Bogotá donde Luis Miguel comió con su hija?

Con mucho dinero, el jovencito se supo rodear de las pocas, pero correctas personas, entre ellas su hermano, y ya organizado comenzó a salir el sol.

Las fotos muestran claras épocas en su vida con crisis, por la ausencia inexplicable de su madre, y "animadas" por ese cóctel de drogas y alcohol, y hermosas mujeres.

¿Ya pasó esa etapa? No se sabe. Solo se conoce que Por debajo de la mesa contó con la asesoría personal, musical y empresarial de don Armando Manzanero.

Mansiones, autos, helicópteros, jets, penthouses en las principales ciudades del mundo, y la infaltable compañía de las féminas, modelos, artistas, presentadoras, no le han faltado nunca.

Al parecer El Sol volvió a brillar cuando conoció a la diseñadora de modas española Paloma Cuevas, la mujer que lo ayudó, lo organizó, le impuso una pausa de 3 años para quitarle esa gordura que lo hacía ver no como el Sol sino como el sistema solar, y se hizo cargo de todos sus asuntos.

Hoy, a sus 53 años, Micky, Luismi, El Sol de México, el gran cantante latino de la segunda mitad del siglo XX, reaparece como lo hizo en Bogotá hace una semana y sigue de gira su maratónica serie de conciertos en los que se desplaza sin ningún inconveniente entre géneros. Presentaciones por las que Luis Miguel cobra 1 millón de dólares por noche.

Hoy luce muy delgado, pero sigue saltando como karateca en el escenario y batiendo caderas como Messi, irradiando esa poderosa energía, que solo el sol puede irradiar.

¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe

Solo se sabe que ya no se agarra el pelo.

*Con información suministrada por Alfonso Acosta Caparros, colaborador de la sección Nota Ciudadana.