Luis Gilberto Murillo, un exministro de Petro y Santos que le apuesta al centro para ir por la Presidencia

El excanciller chocoano fue la fórmula de Sergio Fajardo hace 4 años y hoy ambos buscan ser la opción que se cuele entre los extremos de la derecha y la izquierda

El camino de Luis Gilberto Murillo desde lo profundo del Choco, el pequeño pueblo de Andagoya donde nació y creció ha sido largo, lleno de caídas y levantadas hasta llegar a Washington donde ha pasado buena parte de su vida, convertido en una referencia entre los líderes del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Alli Murillo no solo se mueve como pez en el agua sino que tiene un poder que en Colombia poco se conoce pero que llevó a que el Presidente Petro lo nombrara embajador ante el gobierno Biden y luego canciller.

Ya había sido Ministro de ambiente con Santos con quien ha mantenido relaciones políticas. Hace cuatro años fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo pero esta vez quiere competir de igual a igual con él por la opción del centro. Una alternativa a los extremos de derecha y de izquierda encarnados últimamente en Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para buscar los cambios que sin duda Colombia necesita pero con serenidad: juntando y no dividiendo.

El excanciller Luis Gilberto Murillo explica de que se trata de su propuesta con la que quiere ganarse la confianza de los colombianos y con la que quiere abrir camino en un escenario cada vez más polarizado.

Mire aquí la entrevista completa:

