Luis Colmenares, un Quijote contra la corrupción en La Guajira

Por: Fabio Olea Massa |

septiembre 08, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Un problema endémico y sistemático que afecta a nuestra sociedad es la corrupción. En Colombia somos campeones mundiales de la corrupción, no pasa un día sin que se destape un nuevo escándalo de corrupción en el país. La corrupción no tiene estrato social, ni nivel educativo, la practican ilustrados, poderosos, autoridades, empresarios y gente común que ofrece una dádiva para no ser sancionado por una infracción cometida.

Antigua como el hombre es la corrupción que Judas fue el primero que se dejó corromper por 30 monedas de plata para traicionar a Jesús. Con cierta sorna suelo citar la famosa frase dicha por los “filósofos” hermanos Nule con ocasión del carrusel de la contratación en Bogotá “la corrupción es inherente a la naturaleza humana”, para admitir que estos “chicos malos” tenían la razón y es que los animales no son corruptos, corrupta es la especie humana. Esa célebre frase me ha servido para proponer como fórmula infalible contra la corrupción y es acabar la humanidad. Terminamos con el hombre y matamos la corrupción, porque sin humanos no hay corrupción.

-Publicidad.-

El presidente Turbay Ayala con cierto pragmatismo dejo que la corrupción no puede acabarse sino reducirse a sus justas proporciones. Esto le mereció burlas pero tenía la razón, nadie ha podido acabarla a pesar de los esfuerzos que se han hecho para combatirla expidiendo cualquier cantidad de leyes y estatutos anticorrupción, sin ningún resultado.

Históricamente La Guajira ha vivido una cultura de la ilegalidad: la bonanza marimbera con su estela de muertos, contrabando, tráfico ilegal de gasolina, carteles de la droga, y la corrupción que se ha tomado la administración pública a todo nivel, metiendo en líos judiciales a más de un gobernante.

Publicidad.

Esta tierra privilegiada por la naturaleza con tantas riquezas naturales parecería condenada a vivir “cien años de soledad” por culpa del abandono y atraso en que ha estado sumida por décadas. Con miles de millones de dólares recibidos por regalías es increíble que en La Guajira la gente muera de sed habiendo tanta agua pero no acueductos, falten escuelas para que los niños estudien, haya tanta hambre que mata a su población, las vías estén en pésimo estado y, en general, sus habitantes no tengan una mejor calidad de vida porque el cáncer de la corrupción se devora los recursos públicos. Somos vergüenza nacional con los más altos índices de NBI y tantos alcaldes y gobernadores metidos presos, o condenados penal o disciplinariamente por corrupción en los últimos años.

El doctor Luis Alonso Colmenares es un ciudadano de convicciones firmes que ha demostrado que no transige con la corrupción, hombre probó y guajiro a quien le duele su tierra. El país lo conoce por la muerte de su hijo Luis Andrés y la forma digna como ha enfrentado su tragedia familiar, estoicismo y firmeza de carácter.

El doctor Colmenares ha tenido el valor civil de denunciar públicamente presuntos actos de corrupción sucedidos en La Guajira, replicados por la periodista Salud Hernández en un informe publicado en la revista Semana, relacionados con la distribución irregular de cuantiosos recursos para la construcción de obras públicas en distintos municipios del departamento, buscando con ello que las autoridades competentes intervengan e investiguen si se presentaron o no actos de corrupción en esa repartija. Nada ha pasado, las ías brillan por su ineficiencia.

El doctor Colmenares (como el Quijote) hace rato viene luchando solo contra los fuertes molinos de la corrupción en La Guajira, anunciando que continuará adelante para proteger los recursos públicos que son de todos, en valerosa actitud que demuestra el talante de su personalidad transparente pese a los riesgos que implica ser adalid de la moral pública.

Decidí reeditar este artículo en momentos en que la comunidad espera la rendición de cuentas del gobierno departamental, suspendida por una medida cautelar decretada por un juez a raíz de una acción de tutela promovida por el doctor Colmenares para que la ciudadanía conozca la realidad económica y social del departamento, las obras de inversión realizadas y la ejecución del presupuesto departamental en 2021.

A pesar de que por su lucha le lluevan rayos y centellas -doctor Luis Alonso- es bueno recordar al ingenioso hidalgo Don Quijote: “‘Ladran, Sancho, señal que cabalgamos’.