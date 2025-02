Lucho Velasco, el nariñense que se hizo grande en el Teatro Nacional, donde ahora trabaja como director

.Publicidad.

En Colombia, tomar la decisión de ser artistas no es nada fácil; existen un sinnúmero de retos, como el económico, el social e incluso que el medio puede no ser fácil en un principio. Pero eso no le impide a muchas personas tener el sueño de ser actores y estudiar arte dramático, con la esperanza de interpretar a grandes e interesantes personajes que sorprendan siempre al público. Además, la mayoría de las grandes figuras han recorrido un largo camino de aprendizaje que los ha llevado a estar en muchos proyectos e incluso a dirigirlos, como en el caso de Luis Fernando Velasco Mora, más conocido como Lucho Velasco.

Según cuenta La Ipialeñísima, el actor nariñense Luis Velasco emigró de su tierra natal en la década de los 80, después de terminar el bachillerato, con la bendición y anuencia de su madre, Doña Magola, y a escondidas de Don Lucho, su padre. Era un jovencito que se enfrentaba a la selva de cemento que siempre ha sido Bogotá, una ciudad que le dio muchas oportunidades. Al llegar, se inscribió en la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), del ya desaparecido Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura).

Y aunque, en un principio, la aparición del Ministerio de Cultura hizo que Colcultura desapareciera y, por ende, la ENAD, estudiantes como Luis Fernando se quedaron sin graduarse. No obstante, mucho tiempo después, con más de 30 años de carrera se graduó gracias a un convenio entre la Academia de Artes Guerrero y la Universidad de Antioquia, junto a un grupo de 33 actores muy respetados, como Julián Romá, Diana Ángel, entre otros.

Sus pasos como actor y sus aciertos como director

Tuvimos la oportunidad de conocer a Lucho en el estreno de ‘La Obra que Sale Mal’, que él dirige en el Teatro Nacional La Castellana, donde nos contó algunos detalles de su trayecto como actor y director, sus inicios y pasiones. En primera instancia, nos contó sobre lo difícil que puede llegar a ser para todas las familias en general que sus hijos tomen el camino del arte, como en su caso, que está parado en los escenarios desde los 5 años de edad. Se define como un actor de teatro, y esa es sin duda su actividad principal, pero también ha participado en innumerables producciones televisivas y destaca como director y profesor en su área.

Un dato muy interesante, y que además es una coincidencia muy significativa para Lucho, es que su primer gran montaje como actor profesional lo hizo justamente en el Teatro Nacional, en 1991, cuando se ganó un casting para participar en ‘La triste e increíble historia de la cándida Ehernedia y su abuela desalmada’, que justamente también fue en La Castellana, donde ahora regresa como director.

Pero aparte de su talento y don, Lucho cree que tuvo un gran maestro que le enseñó mucho de lo que sabe y utiliza cuando se para en un escenario, dirige o enseña a otros actores. Se trata del mexicano Luis de Tavira, a quien, a pesar de conocer en un momento avanzado de su carrera, le ocasionó un quiebre en la forma de asumir su trabajo actoral. Enseñándole un método donde el núcleo de todo es el actor, el método de análisis tonal, que después de eso empezó a usar siempre en su trabajo. Pero su historia de vida, proyectos actuales, reflexiones y más es amplia e interesante, la entrevista completa se la dejamos a continuación.

La obra que sale mal dirigida por Lucho Velasco

Este clásico, que lleva más de 10 años en los escenarios, agotando boletería y siendo un éxito rotundo en diferentes continentes, vuelve al Teatro Nacional y se ha estado presentando desde el pasado 23 de enero para extender en una temporada hasta marzo. Dirigida por Lucho Velasco y con un elenco estelar: Ernesto Benjumea, Jair Aguzado, Viviana Bernal, Jorge Mario Escobar, Juanes Quintero, Pacho Rueda, Tatiana Torres, Erick Cuellar, María Cecilia Sánchez.

Con una propuesta escénica audaz, esta obra transporta al espectador al caos más divertido, donde un grupo de actores apasionados, pero desafortunados, lucha por llevar a cabo el estreno de su “primera obra de teatro”. En el proceso, todo tipo de situaciones inesperadas les pasan mientras intentan frenar el desastre que se les viene.

Lo que comienza como una noche cargada de ilusión se convierte rápidamente en una sucesión de fallos imprevisibles: decorados que se derrumban, líneas olvidadas, efectos especiales descontrolados y un equipo dispuesto a todo para evitar que todo se derrumbe. Cada error supera al anterior en comedia, haciendo que el público se sienta cómplice de este espectáculo desastroso, pero que mantiene a los asistentes atentos cada segundo. Se presenta en el Teatro Nacional La Castellana, con funciones de jueves y viernes a las 8:30 p.m., sábado a las 5:00 p.m. y 8:30 p.m., y domingo a las 6:00 p.m.

