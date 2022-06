Los videos de Roy Barreras comprueban que si existe un pacto de la Picota

.Publicidad.

En grabaciones obtenidas por la Revista Semana se comprobó que el Pacto Histórico, en cabeza de Roy Barreras, tenía un plan para entrar a las cárceles y fraguar pactos con extraditables a cambio de ayudas electorales. Así se comprueba en esta transcripción:

Eduardo (se refiere a Eduardo Noriega, quien fue funcionario de la Alcaldía de Petro), hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron (inaudible)... Le doy los datos y los nombres ahora, eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora como cuando tu estallas controladamente un explosivo... la campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones, no es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, es que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué mierdas, no no no”.

Roy además afirmó que había que dividir al centro, meterse con Alejandro Gaviria , quien dijo que era un peligro electoral. Estas afirmaciones son desde todo punto de vista inoportunas debido a que el exrector de Los Andes es uno de los pocos miembros del Centro Esperanza que se pasó a las toldas del Pacto Histórico.

Sobre Sergio Fajardo Roy dice: "hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable" pueda sobrevivir para que divida la votación del centro. Incluso señala que hay que presionarlo para que acepte competir con Petro.

Esta es la grabación de Roy haciendo complot:

Escandaloso: Roy Barreras reconoce que hay visitas de gente del Pacto Histórico a los extraditables prometiéndoles la no extradición https://t.co/yKskrjq5Mk pic.twitter.com/fiUm3FXFhG — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 9, 2022