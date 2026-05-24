- Los unos y los otros en el trabajo de Ana Patricia Palacios

La artista antioqueña aborda el tema de la gemelidad y ahora en La galería muestra en una escultura una nueva forma de naturaleza muerta

Unos de los temas constantes en el trabajo de Ana Patricia Palacios es el fenómeno de la gemelidad, porque ella lo ha vivido. Un proceso múltiple de la oportunidad de sincerarnos en general y en particular lo aclaramos con la relación en el arte. Descifrar las diferencias es más difícil. Si en una familia común, con los mismos patrones, la misma educación y cuando hasta la apariencia idéntica, pero son distintas… ¿Cómo hacer conseguir que el mundo debe ser un tema enrarecido en las condiciones humanas? Mas allá de la similitud viene de lucha de las prioridades cuando no existe ninguna. Aparentemente, Kant fue el primer filosofo que se sintió desconcertado por el extraño hecho de un objeto asimétrico y su imagen las mismas propiedades métricas.

La ética del conocimiento podría basarse en razón a las similitudes o grandes desigualdades por en aquellos que conocen como la identidad como exigencia genética social que llega a la ética que define también una exigencia de superación. No se sabe bien- o no conozco- cómo se supera la igualdad. Todo como seres humanos se supone caos, desencuentros, selecciones deliberadas, ambiciones que marcan la evolución de cada una de las partes.

Una relación de hermanos puede ser más conflictiva que la de unos gemelos. Aunque al principio habrá que desarrollar aptitudes diferentes para encontrar su mundo propio. Ana Patricia Palacios lo pinta sin mayores traumas, tiene que haber competitividad.

Por ejemplo, pintó su serie de combates. Sobre las investigaciones sociales que realizó hace ya unos años en lo que era el barrio de Chambacú en la ciudad de Cartagena, al conocer a tres jóvenes boxeadoras resulta el tema de su video 'Trilogía' y de sus tres proyecciones redondas; la artista hace una narrativa simultánea de las vidas. Ellas entrenan en su gimnasio que, es también un taller de mecánica. Allí guardan sus utopías. Las encontramos llenas de orgullo e ilusión. Quieren triunfar en un deporte, donde existe la marginalidad de género.

Otros de sus temas es el desafío de la naturaleza cuando invierte el sentido de la realidad: la matera arriba y las rosas que cuelgan son el misterio de la gravedad. Una otra propuesta que desafía la convención de la naturaleza muerta. Una figuración que ante el desafío que nos parece a primera vista normal pero ya en una segunda mirada “florece” en una contradicción inevitable.

En la galería La galería tiene ahora expuesta una matera en escultura. Es de gran tamaño donde ya es imposible someter a la naturaleza a una nueva forma, pero cambia la naturaleza mientras ensaya otro medio de expresión que también resulta interesante.

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