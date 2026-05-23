- La política del incendio

VIDEO. El tópico del Profe. Hay países donde el miedo se volvió estrategia electoral. Donde ciertos sectores políticos ya no necesitan convencer con ideas, sino gobernar emocionalmente a través del caos. En Colombia llevamos años atrapados en una atmósfera de angustia permanente: todo parece derrumbarse, todo parece una amenaza, todo parece el inicio del abismo. Pero… ¿y si parte de ese incendio no fuera accidental? ¿Y si existieran sectores que necesitan una sociedad asustada para poder venderse como salvadores? En esta nueva videocolumna se explora cómo el miedo, la confrontación y el odio se han convertido en herramientas de poder político.
Desde las “chuzadas” del DAS hasta los falsos positivos, pasando por campañas de desinformación, discursos de enemigo interno y ecosistemas digitales dedicados a amplificar odio y paranoia, esta columna conecta hechos históricos, teorías políticas y estrategias contemporáneas para mostrar una verdad incómoda: el autoritarismo moderno ya no necesita tanques en las calles. Le bastan algoritmos, titulares incendiarios y ciudadanos aterrados. Una reflexión profunda sobre el papel de los medios, las redes sociales y la manipulación emocional en la democracia colombiana.
Quizá la pregunta más importante no sea quién ganará las próximas elecciones. Quizá la verdadera pregunta sea otra: ¿qué clase de país queda cuando la política deja de ofrecer futuro y empieza a ofrecer enemigos? Esta videocolumna no solo analiza el presente colombiano; también advierte sobre el peligro de normalizar el miedo como forma de gobierno. Una pieza intensa, crítica y profundamente necesaria para entender el momento político que vive Colombia.
