Los últimos días de Martha, la paisa que acudirá a la eutanasia el 10 de octubre

Cuando la vida se vuelve un martirio, la posibilidad de morir se siente como una clemencia. Y ha sido eso, el derecho a morir dignamente, el argumento que ha llegado a revolucionar los marcos legales tanto en Colombia como en el mundo. El pasado mes de julio la Corte Constitucional amplió el derecho a la eutanasia para pacientes con enfermedades no terminales. Ese día, Martha Liria Sepúlveda suspiró tranquila y vio una luz de esperanza.

A Sepúlveda, una mujer de 51 año, la vida le cambió radicalmente cuando fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. Con el pasar de los meses los dolores indescriptibles se volvieron el pan de cada día en su vida. La enfermedad le quitó la posibilidad de caminar y desplazarse por sí misma. Motivo por el cual acudió a la justicia colombiana en búsqueda de tener una pronta y digna muerte. Y, aunque el proceso de aprobación al procedimiento de Eutanasia por parte de la EPS puede ser un dolor de cabeza, a Martha se lo aprobaron después de mucho insistir.

“Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento: me río más, duermo más tranquila”, dijo ante las cámaras de Caracol cuando la entrevistaron. “Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”,

Cuatro días después de ser aprobada esta práctica, Liria decidió iniciar la petición y fue el 6 de agosto el día en el que ella podía definir la fecha de su muerte. Inicialmente había decidido el 31 de octubre pero finalmente lo adelantó para el 10.

Federico Redondo, su hijo de 22 años, también se pronunció a favor del procedimiento porque asegura que ha sido muy difícil verla padecer dicha enfermedad sin poder tener un tratamiento médico efectivo: “Yo lo vi como el acto de amor más grande que he hecho nunca en mi vida, porque a priori yo necesito a mi mamá, la quiero conmigo, casi que en cualquier condición, pero sé que en sus palabras ya no vive, sobrevive. Ahora estoy enfocado en hacerla feliz, en hacerla reír, en recochar un poco y en que su estancia en la Tierra, lo que le queda, sea un poco más amena”.

