Los traquetos que se colaron en el Reinado de Cartagena y coronaron a sus mujeres

.Publicidad.

Después de una larga convalecencia por culpa del Covid, Raymundo Angulo regresó a tomar las riendas del evento que su mamá, Doña Tera, hizo grande: el Reinado Nacional de la Belleza. A sus 78 años recibió a las reinas desde hace una semana y se encuentra listo para coronar a una nueva joven como la máxima representante de la belleza nacional. Sin nada que temer Raymundo dio una entrevista y confesó que en los 80, cuando el evento era hiper popular, la presión de los carteles por ver a sus parejas como ganadoras daba miedo. Acá un repaso de las candidatas que estuvieron de novias de los más peligrosos traquetos.

-Publicidad.-

Maria Teresa Gómez Fajardo: Quien fuera Señorita Antioquia y Señorita Colombia 1981 protagonizó una de las leyendas más sonadas en la historia del narcotráfico. La ex reina se casó con Dayro Chica, hombre que fue montador de la familia Ochoa. Cuentan que el día del matrimonio el obsequio que recibió la pareja fue un juego de ajedrez de oro. La tarjeta que acompañaba el regalo decía "Para que usted vea cómo un peón se puede comer a una reina".

Maribel Gutiérrez Tinoco: La historia de esta barranquillera es una de las más recordadas pues nunca hubo una coronación tan cuestionada. Maribel Gutiérrez abandonó la corona después de representar a Colombia en Miss Universo 1991 sin éxito alguno para casarse con Jairo "El Mico" Durán. Desde su elección como Miss Colombia se rumoró que hubo mano oscura detrás pues Tinoco nunca fue favorita para portar la corona y los oscuros pasos de su entonces novio eran de conocimiento público. Tan solo un año después de su matrimonio el esposo es asesinado. Maribel vivió un tiempo en Estados Unidos, regresó a Colombia, se volvió a casar y vive alejada de la fama.

Publicidad.

Martha Lucía Echeverry: Es considerada como una de las primeras reinas en dejarse seducir por narcotraficantes. La Señorita Valle y Señorita Colombia 1974 se casó con el célebre capo Miguel Rodríguez Orejuela, del Cartel de Cali. Todo empezó cuando ella empezó a trabajar como relacionista pública del América de Cali, equipo del cual los hermanos Rodríguez Orejuela eran socios accionistas. Antes de su relación con el capo había sido considerada como la cenicienta del reinado pues llegó a Cartagena proveniente de una familia de clase media del Valle. Ganó la corona en franca lid con uno de los presupuestos más ajustados de la época. Al poco tiempo se casó con un próspero empresario valluno. La relación duró pocos meses. Luego de la separación vineron épocas de vacas flacas pues no pudo conservar ni sus joyas. Fue en ese momento cuando una amiga le contó sobre la posibilidad de trabajar como relacionista pública del América de Cali. Lo que siguió de ahí en adelante es una triste historia por la cual se le recuerda hoy día.

Claudia Azcárraga: La Señorita Guajira 1991, quien ocupó la posición de Segunda Princesa en su año, protagonizó un sonado episodio cuando en un allanamiento a Pablo Escobar la policía encontró una foto que le había firmado al capo. La dedicatoria decía "Soy tu novia preferida, gracias por el giro y por las cosas lindas que me regaló para Cartagena. No te olvido, pronto iré a visitarte". El hecho puso en evidencia el financiamiento a candidatas del reinado por parte de los capos. Claudia Azcárraga terminaría casándose con Roberto Escobar Gaviria, hermano del capo. En 2016 la ex reina dio una reveladora entrevista en donde contó el tormento que debió vivir por cuenta de esta relación. Entre otros, contó que el capo le hacía probar la comida que él se comería para ver si estaba envenenada. Si media hora después de probarla ella no se moría, él se la comía. No le importaba que la mujer estuviera embarazada de él.

El caso María Mónica Urbina , ex Señorita Colombia, fue distinto. Habian pasado años de haber sido reina en Cartagena cuando terminó conquistada por el Ñene Hernandez.

Después de entregar la corona en el año 1987 se casó con Jhon Fabian Vélez. Éste se convirtió en el padre de sus dos hijos Manuela y Nicolás. La pareja se divorció en 1997 y en ese momento Vélez se fue a vivir a Armenia, en donde habría estado en la mira por supuestas relaciones con Wilber Varela "Jabón". En la lista Clinton aparecía Roberto Londoño Velez, como testaferro del narcotraficante. Después de que Roberto Londoño fuera asesinado, el ex esposo de la reina asume el control de los negocios y también es asesinado a tiros en 2010 frente a una peluquería de la calle 109 con 19, en Bogotá. Tiempo después, en el año 2011, la ex reina se vuelve a casar con el vallenato José Guillermo Hernández, a quien conocía desde la infancia. En mayo de 2019 Hernández muere asesinado en Brasil por la delincuencia común. Sin embargo, circuló en prensa información de que estaría vinculado con el capo Marquitos Figueroa, a quien le lavaba dinero.

-.