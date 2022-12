.Publicidad.

Tras varios meses de rumores y expectativas, RCN por fin confirmó la lista de personalidades que estarán en una nueva edición de su reality ‘La isla de los famosos’. En esta se encuentra Sara Uribe, y a través de sus redes sociales reveló algunos detalles de lo que será el programa.

Dicha producción tendrá a Tatán Mejía como presentador y contará con la participación de 22 personajes de la farándula colombiana.

En las historias de Instagram, la paisa decidió revelarle a sus seguidores que iba a viajar para iniciar lo que sería su nuevo proyecto Hoy es un día muy especial para mí. Les cuento que estoy en el aeropuerto porque voy a un reality que se llama ‘La isla de los famosos’, y hace diez años estuve en uno que se llama Protagonistas de nuestra tele”, inició diciendo la también empresaria.

Sara Uribe contó lo difícil que fue despedirse de su hijo "Hoy me tocó despedir a mi hijo, pero no saben la fuerza que me dio y el empuje que tengo. Voy feliz, motivada, llena de ilusiones. Voy a hacer lo que Dios me diga que haga allá. No sé para qué me está llamando, no sé, pero estoy muy feliz de vivir esta experiencia".

Entre los detalles que reveló, se destacó que no podrán usar el celular durante las grabaciones, por lo que la comunicación con sus seres queridos será limitada. También parece que no tendrán a su disposición muchos alimentos y ropa.

“Me voy a tomar una sopita porque de pronto voy a aguantar mucha hambre en esa isla. Les voy a ir contando hasta que me quiten el celular porque me lo van a quitar, no puedo hablar con nadie. Solo puedo llevarme una pinta que tengo puesta y otra que llevo en el morral”, aseguró Uribe.

Además de esta influencer también participaron celebridades como Mateo Carvajal,el comediante Camilo Sanchez, el actor Aco Pérez y el exjugador Macnelly Torres.

Por ahora se desconoce la fecha de estreno y lo único que se sabe es que las grabaciones de este programa ya están en marcha.