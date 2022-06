¿Los secretos dañan las campañas electorales?

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

junio 18, 2022

En Colombia existe la democracia. Los ciudadanos elegimos libremente a los dirigentes y los candidatos lanzan sus propuestas que son escuchadas por el pueblo que con decencia se paran frente a ellos y deciden voluntariamente por quien votar.

El escándalo de las supuestas chuzadas en las que se escuchan grabaciones que incitan a la violencia y proponen ataques a otros candidatos de otras campañas, de inmediato tuvieron la defensa de quien dirige la campaña del Pacto Histórico, los senadores: Roy barreras, Benedetti, el mismo candidato hoy senador y por supuesto de otros políticos como Gaviria que al parecer siente una pistola de mano que le indica que le están mamando gallo.

El pueblo señores, ya no es tan tonto y se ha dado cuenta de muchos enfrentamientos callejeros, de quienes colocan propaganda a las malas y ofenden al que no comparte y recibe amenazas verbales.

Lo mismo de quienes en los pueblos defienden al Pacto Histórico pretendiendo que a sus paisanos que solo observan, haya que decirles que son de una sociedad vaciada que solo pide cosas y los necesita a ellos.

Así que el llamado es a que corrijan esa forma de hacer política mandada a recoger, porque lo que necesitamos es serenidad y paz.

También se necesitan buenos ejemplos para que las juventudes que hoy practican la violencia cambien y propongan con decencia sus propuestas

Los secretos con violencia solo conducen al elector a ser violento. Estas campañas presidenciales han sido objeto de la ignorancia de algunos dirigentes que se creen importantes pensadores, que no se han dado cuenta que el pueblo es el patrón soberano que toma las decisiones.

Sólo espera que le dejen su camino libre y lo respeten, para tomar la mejor decisión sin tanta controversia y enemistad producto del matoneo, “el chismorroteo”, e intervención de personas que solo practican la violencia por cualquier medio.

Hoy, se piensa que en las urnas el 19 de Junio, habrá como el 13 de marzo fraude electoral.

Es vergonzoso a nivel internacional, mostrar a funcionarios con poder que hacen lo que les da la gana incluso contrariando la constitución.

Como en el caso del tarjetón de la segunda vuelta, en el cual no existen dos candidatos sino tres con el voto en blanco, que no debe aparecer.

No es sino leer el art 190 de la constitución del 91 en donde solo habla de los dos candidatos y nada más.

Las demandas por ese hecho, esperan que el voto en blanco no se cuente, porque de ser así no habrá 50 % y entonces no se sabrá quién va a ganar, exponiendo a la población a enfrentarse y hasta practicar lo que debemos evitar que es una guerra civil por cuenta de quienes tienen en sus manos la posibilidad de ofrecer seguridad y confianza, para que los resultados sean veraces y no se presenten investigaciones ni presiones populares.

No podemos aceptar que con esa forma de proceder en campaña, se esté cocinando algún ejercicio violento si pierden o si ganan.

¿Será capaz el pueblo de aceptar que lo enreden y lo enfrenten a una guerra civil?

¿Quiénes hoy se defienden pretenden como otros, hacer demandas populistas internacionales sin valor jurídico, por delitos que no existen y que son problemas que solo se corrigen en casa?

Gane quien gane el pueblo seguirá trabajando si quieren comer al otro día. Que no sueñen que todas las propuestas van a llegar ya, porque eso es: “Pura Paja”.