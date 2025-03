Los restos de animales prehistóricos más impresionantes que se han encontrado en Colombia

Cuando se habla de dinosaurios y de la prehistoria, hay muchos escenarios que llegan a la mente de cualquiera: desde dinosaurios, los antecesores de los Homo sapiens y una vida muy salvaje en general. Que además se dividió en dos: la Edad de Piedra y la Edad de los Metales, pero fue en la primera donde habitaron los animales prehistóricos más impresionantes. Muchos se cuestionan en qué partes del mundo habitaron específicamente, pues en aquella época no existían divisiones territoriales como ahora, mucho menos países. Aunque una cosa es segura: Colombia fue el epicentro de muchos de ellos.

Para sorpresa de muchos, Colombia tuvo una fauna extraña en su prehistoria, desde perezosos gigantes, mamíferos extraños, serpientes y cocodrilos gigantes, hasta feroces reptiles marinos. Incluso, muchos de ellos eran exclusivos de Sudamérica. Durante 170 años de estudio, los humanos han ido armando el rompecabezas de estos gigantes, pieza por pieza con cada fósil encontrado. Actualmente sabemos más sobre los dinosaurios que sobre algunas criaturas que todavía andan por aquí.

La idea de que las aves y los dinosaurios están genéticamente muy relacionados viene de la teoría de que las aves modernas descienden de ciertos dinosaurios terópodos. Las pruebas están por todas partes: desde similitudes en los huesos hasta plumas que comparten. Fósiles como el del Archaeopteryx son un ejemplo perfecto de que unos feroces dinosaurios terminaron convirtiéndose en las aves actuales.

De hecho, según Carlos Guarnizo, líder de Biodiversidad de Investigación y Creación de la Universidad de Los Andes,"Como Colombia es el país con más aves de la Tierra, automáticamente se convierte también en el país con más dinosaurios de la Tierra. O sea, estamos viviendo en el país con más dinosaurios. De hecho, cuando te comes un pollo frito, podríamos decir que te estás comiendo un dinosaurio", ha dicho a otros medios nacionales.

En primer lugar, y según una recopilación de la profesora de historia "La profe Joha", se encuentra la Titanoboa cerrejonensis, la serpiente más grande conocida hasta el momento en la historia del mundo. Habitó nada más y nada menos que en territorio colombiano hace 60 millones de años. Su fósil fue encontrado en Cerrejón, en La Guajira. Se calcula que tenía de 13 a 15 metros de largo y 65 centímetros de grosor, además, podría llegar a pesar hasta 1 tonelada. Era el mayor depredador de la selva en el Paleoceno. De hecho, el Cerrejón guarda evidencia de haber sido el bosque tropical más antiguo del mundo.

Luego está el Desmatochelys padillai, un fósil de tortuga marina con más de 120 millones de años de antigüedad. Es el más antiguo de su especie en el mundo y fue encontrado en Villa de Leyva. Su tamaño era impresionante, con un esqueleto parcial de 2 metros de longitud. En la misma zona encontraron el Ictiosaurio, un reptil considerado el primer gran depredador marino de la era mesozoica. Para que te hagas una idea, tan solo su cráneo podía medir más de 1 metro de largo.

También se encontró al Padillasaurus leivaensis, un fósil de dinosaurio hallado en Villa de Leyva, con más de 150 millones de años de antigüedad. Se estima que pudo tener unos 16 metros de altura, un verdadero "monstruo de la prehistoria". Otro gran hallazgo en la zona fue el Callawayasaurus colombiensis, un reptil marino de casi 10 metros de altura, con aproximadamente 120 millones de años de antigüedad.

Si te preguntas por qué hay tantos fósiles, sobre todo marinos, en Villa de Leyva, recuerda que hace más de 100 millones de años, gran parte del territorio colombiano estaba sumergido. En lo que hoy es Villa de Leyva, existía un extenso mar.

También hay fósiles en otras regiones. Por ejemplo, el Perijasaurus, encontrado en la Serranía del Perijá, un dinosaurio saurópodo que habitó en nuestro territorio hace 175 millones de años. También está el Purussaurus neivensis, un caimán gigante que vivió hace 13,8 millones de años. Su fósil fue encontrado en el Desierto de la Tatacoa, y se calcula que solo su cráneo medía casi 2 metros de longitud.

Perijasaurus lapaz from the early jurassic was recently described last month, although it was discovered in 1943, and it’s one of the few dinosaurs found in Colombia #paleoart #dinosaurs pic.twitter.com/VnMKdGkMm6