¿El McFlurry no fue inventado por McDonald’s? Quién está detrás del famoso helado

El inigualable payaso Ronald McDonald, su Big Mac, su Cajita Feliz, la icónica M redondeada, entre muchas otras cosas, hacen de McDonald’s una de las franquicias de comida rápida más populares del mundo entero, si no es que la más. Además, algo que también sorprende es el hombre detrás de ese monumental invento. Ray Kroc, quien no solo era humilde, sino que no se dedicaba en un principio al negocio de las hamburguesas ni mucho menos. Pero hay un detalle en esta historia que pocos conocen: su reconocido helado McFlurry no fue inventado precisamente por Ray o por McDonald’s directamente, sino que se trató de un hombre externo que había adquirido una franquicia.

De una pequeña hamburguesería a un imperio global

Para poder entender la creación del mundialmente reconocido helado McFlurry, hay que empezar por la fundación y creación de McDonald’s. Hace mucho, ya se había creado el ‘boom’ de las hamburguesas en Estados Unidos, y en 1954, Ray Kroc, un vendedor de batidoras, que recorría distintos puntos de ese país, descubrió un innovador restaurante de comida rápida en San Bernardino, California. Sus propietarios, los hermanos Richard y Maurice McDonald, habían adquirido varias de sus batidoras para optimizar la producción en su local, caracterizado por un modelo operativo eficiente y una rápida atención al cliente.

Ray Kroc

El vendedor quedó muy impresionado con esa idea y metodología de negocio, así que quiso incluirse. Ray propuso a los hermanos expandirse a nivel nacional. Así que en 1955 fundó McDonald’s Corporation, sin imaginar que con el tiempo se transformaría en la cadena de comida rápida más influyente del mundo.

El modelo que este ex vendedor de batidoras se planteó se basó en tres pilares fundamentales: una red de franquicias, proveedores buenos y empleados muy bien capacitados. Gracias a esto, logró estandarizar los productos en todas las sucursales, asegurando la misma calidad y sabor en cada una de ellas. Durante mucho tiempo, nadie notó la diferencia, y muchos pensaban que no era una franquicia. En 1963, crearon también a su célebre personaje Ronald McDonald, un payaso vestido con los colores corporativos, que debutó en televisión y pronto se convirtió en la imagen de la marca.

Primer McDonald's

Pero no solo creó un restaurante muy innovador, también fundó la Universidad de la Hamburguesa en Illinois, un centro de formación donde los trabajadores de la cadena recibían instrucción en administración, servicio al cliente y procesos de producción, incluyendo métodos de cocción, congelación y almacenamiento. Con esta base tan bien estructurada, McDonald’s desarrolló algunos de sus productos más icónicos, como la Big Mac y el Egg McMuffin, consolidando su presencia en la industria del fast food como uno de los grandes.

El McFlurry: un éxito nacido en Canadá

Aunque muchos de los productos icónicos de McDonald's han sido desarrollados en su sede corporativa en Chicago, Illinois, algunas de sus creaciones más exitosas han surgido fuera de sus fronteras y han sido obra de hombres que simplemente compraron una franquicia.

Ese es el caso del McFlurry, un postre que nació en Canadá en 1995. Su creador fue Ron McLellan, un propietario de una franquicia en la ciudad de Bathurst, quien ideó la receta en su propio restaurante, sin imaginar que su invención se convertiría en un fenómeno global dentro de una marca tan popular. El primer McFlurry, con sabor a Oreo, se vendió el 7 de junio de 1995. Después de demostrar su éxito en Bathurst, McDonald's comenzó a ofrecer el McFlurry en varios locales de Toronto.

McFlurry original

Desde su lanzamiento, el McFlurry captó la atención de los clientes y rápidamente se posicionó como uno de los productos más populares de la marca. Su éxito fue tal que McDonald's decidió incorporarlo a su menú a nivel internacional. Actualmente, este postre se encuentra disponible en miles de sucursales en casi 100 países, consolidándose como un elemento imprescindible en la oferta de la cadena de comida rápida.

Respecto a su nombre, McDonald's ha caracterizado su menú con una distintiva identidad de marca, utilizando el prefijo "Mc" en la mayoría de sus productos. Sin embargo, en el caso del McFlurry, el nombre va más allá de esta tradición y tiene un significado un poco diferente. La palabra Flurry en inglés se traduce como "ráfaga" o "torbellino", una referencia directa al proceso de preparación del postre. Al mezclar el helado con ingredientes como galletas o dulces, la máquina crea un efecto de remolino, dando origen a su popular nombre.

