Los que má$ ganan en el Carnaval de Barranquilla

Por: CÉSAR CURVELO |

febrero 20, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La súper ganancia privada del Carnaval de Barranquilla la sacará la impronunciable Anheuser-Busch InBev N.V.S.A., la multinacional propietaria de la aguilucha “sin igual y siempre igual”, con sede en Lovaina, Bélgica. Esta empresa es la mayor cervecera del mundo, con un cupo del 25% en el planetario mercado global. En ella los pobrecitos herederos Santo Domingo ─que están pensando en el desayuno de mañana─ poseen un grueso paquete de acciones.

Por los lares mocaneros nació el grupo económico que tuvo la batuta de Julio Mario Santo Domingo Pumarejo, quien por un duradero tiempo del siglo pasado fue el hombre más rico del país y el mayor accionista de Avianca, la ensambladora Sofasa, Caracol Radio, Celumóvil y Aluminios Reynolds.

-Publicidad.-

Otro tantito obtendrán cerveceras nacionales, lo mismo que licoreras nacionales e internacionales. En el caso de las bebidas espirituosas que vienen del exterior, los importadores ─junto a los contrabandistas del ramo─, y los respectivos distribuidores.

También pescarán pingües ingresos los miembros de los operadores autorizados de los eventos oficiales, en especial Carnaval de Barranquilla SAS.

Publicidad.

Dueños de hoteles, moteles y similares degustarán otra tajada.

En la misma tónica irán dueños de otros establecimientos comerciales: supermercados, restaurantes, autoservicios, locales de centros comerciales, tiendas, farmacias que ahora venden licores, etc.

Van, en esto de embolsillarse plata a la lata, los fabricantes de artículos carnavaleros. Desde constructores de carrozas hasta adornadores o impresores de camisetas con motivos carnestoléndicos.

Que no se nos pasen las lucrativas líneas aéreas, compañías de trasporte por carretera, taxistas y mototaxistas. ¿Arribarán yates al puerto?

¡Faltar no podía! Don papá gobierno, con sus tributos nacionales, departamentales y distritales, en un monto que no es cualquier lagaña de mico.

Cabe anotar también aquí a los vendedores estacionarios y ambulantes, los rebuscadores en cruces de avenidas y las sacerdotisas de Venus, que pondrán toda la masa al horno en procura de su dulce porción de pastel.

Ya para terminar esta larga retahíla, reconozcamos que unos pocos ─de ahí mismo y otras diversas partes─ saldrán al atraco violento-rapaz-armado a robar celulares, bolsos, carteras, cadenas. O al hurto sigiloso: te quitan las medias sin quitarte los zapatos. Así que ponte pilas, mosca, alerta, ojo de águila. Anda en manada. No des papaya. A propios y visitantes del Carnaval los prevenimos con el eslogan del Circo Hermanos Gasca: después no digas que no te avisamos.

Algo pregona al respecto la letra del jacarandoso tema cumbiambero Pilanderas momposinas, del grupo Cumbia Soledeña, de la cual es autor Efraín Mejía Donado.

Felicito al Carnaval

por su aspecto bullanguero (bis)

La fiesta va a todo dar

pero ha llegao mucho ratero

Critica, ahí mismo, la desaforada inflación:

Las cosas tal como van

se van a poner maluca (bis)

Ya nos subieron la leche,

la carne y hasta la azuca

Y fustiga a quienes han llegado a la capital mocanera-caribeña con una mano adelante y otra atrás, logran fortuna en el terruño, y luego no parecen recordar esto por sus actitudes arribistas.

Ya se olvidan que llegaron

a esta querida ciudá (bis)

con los bolsillos por fuera

Ay, sin plata pa' trabajá

Según el portal barranquilla.gov.co, el carnaval “movería al menos unos $500.000 millones en 2023, una suma que impacta el comercio, la gastronomía, la hotelería, el transporte y el entretenimiento, entre otros sectores de la ciudad”.

Uno aclaración clásica y clasista. Hay un carnaval de élite: el de los costosos espectáculos y la privatizada Batalla de Flores de la Vía 40. Otro es el del pueblo, el real, el verdadero, el del folclor, los discos de antaño, las letanías, la mamadera de gallo, etc., que está en terrazas, tiendas, discotecas barriales, estaderos, casetas de las playas, bulevares de la ciudad y plazas de municipios del departamento del Atlántico y la gran Caribia. Excepto en la Ciudad Calamarí, Cartagena, donde no hay tal fiesta.

Bueno, te cuento que estoy de “vacatarnaval”, aquí en la fresca capital.

─¿Nacionalizamos el carnaval, como en Brasil? ─le pregunto de sopetón a dos amigos con quienes me tomo unas vestidas de novia.

─Eh, avemaría, ¡claro que sí! ─exclama uno. El man es un vecino uribista.

─Debemos ventilar esa cuestión solo si se logra la paz total, ala ─interviene otro, un colega petrista.

Reconozco que no fue genial la idea de hacer la pregunta, porque se enfrasca el par en un debate insulso y terminan discutiendo de política.

─Hey, coime, tira otra tanda ─le digo al muchacho que atiende. A ver si a estos se le bajan los humos. Están que se van a los puños. ¿De qué parte estoy yo? Pues dónde más: aquí, tranquilo como Camilo, en el puro centro medio de la mitad.