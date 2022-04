Los que creen que Patio Bonito va a salir del Tercer Mundo votando por Petro o por Fico…

Por: Cesar Espinoza |

El Tercer Mundo para Estados Unidos y la Unión Soviética era el grupo de esos países o rincones no alineados a sus planes afines y que no representaban nada; desafortunadamente hay muchos lugares así en nuestra Colombia, y tomo de ejemplo uno de esos rincones olvidados en los que su gente tiene la falsa esperanza de que con uno de estos mesías van a salir adelante: el famoso barrio Patio Bonito de Bogotá.

Mi tía petrista que vive al lado de la olla de expendio de droga junto a la estación de Transmilenio Biblioteca Tintal en la avenida Cali ¡dice que los bicitaxis serán cosa del pasado, y ya no habrá más informalidad e inseguridad!, la otra cara de la moneda es mi vecina estrato 2 y que tiene su casa llena de propaganda de FICO en la parte de atrás del barrio junto al Tintal, y me cuenta que su vida va a cambiar el 7 de agosto de 2022 cuando Fico ascienda al poder, ya que tiene esperanza de que ya no tendrá que atender su panadería de sol a sol con la que levanto a sus 4 hijos adelante y le va tocar más suave.

No hay que jugar con la esperanza de la gente, nos están vendiendo a estos tipos como esos caudillos que van a cambiar el país en 4 años: Nada más falso, pues toca seguir trabajando formal o informal como la mayoría de colombianos, toca seguir buscando trabajo, toca seguir abriendo el negocio, toca seguir trabajando y estudiando, en síntesis toca seguir luchando sin ayuda de los políticos.

Mi querido barrio tercermundista lleno de bicitaxistas, vendedores informales, venezolanos, y calles sucias en el sur de Bogotá, que le da oportunidades a todo el mundo, surgido de la creación de la central de abastos a finales de los 70s al lado del humedal la vaca y antiguas fincas de la ronda del río Bogotá, que antes de la creación del Jarillón, se inundaba todos los años y que se fue llenando de gente sin control alguno.

Ese barrio que nació de la informalidad como la mayoría de Bogotá, donde los fundadores fueron personas que trabajaban en Corabastos como coteros, vigilantes y miles de personas que con muy poco dinero han salido adelante honradamente fueron haciendo a su lotecito e hicieron lo que es hoy en día, sin ayuda de los políticos de turno.

No estoy hablando mal de los fundadores y personas de bien que trabajan para que nuestro barrio salga adelante, si hay algo claro y es que nos falta mucha cultura, nos falta educación, nos falta trabajo, en parte no culpo a mi vecino ñerito, que se levantó sin papá y que ahora es consumidor de droga y que vio que sus vecinos si pudieron ir a la universidad publica y él se quedó reciclando por todo el sur de Bogotá.

Por mi barrio pasan los contratistas de empresas públicas que no pueden hablar de política en su entidad, pero obviamente están dejando su publicidad política para poder continuar en su cargo temporal, y que dejan empapelado con publicidad política el barrio un año después de elecciones porque no vuelven después de elegidos al tercer mundo.

¿Por qué hay tanto ñero en este lugar? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Es culpa del sistema público de educación, es culpa del gobierno de turno, es culpa del padre o madre soltera que solo veía a su hijo en la noche durmiendo porque trabajaba de sol a sol? No lo sabemos, solo sé que muchos acá los educó la calle, los educó el colegio público o antigua escuela distrital que le brindaba esa atención emocional que no le podía dar sus padres.

¿Porque hay tanto embarazo adolescente? ¿Culpa del gobierno de turno o culpa de la falta de educación que tuvo ese joven que creció sin cariño, con problemas de dinero y sin tiempo de calidad de sus padres…?

Seamos coherentes el barrio que no va a mejorar solo porque suba al poder Petro o Fico, para algunos burgueses carniceros y proletarios recicladores del barrio la única esperanza está puesta en el metro elevado del gomelo del exalcalde Peñalosa, y que paradójicamente ha causado un aumento de inseguridad por todas las zonas donde pasará ya que están rompiendo y tumbando casas a la lata.

En fin, nos toca votar y seguir saliendo adelante como siempre, solo sé que no voy a caer en esas peleas tipo hincha de Millonarios y Santa fe en el que se matan por una camiseta o una creencia “chimba” sea por el que votemos, solo sé que mi barrio no va a cambiar, cambiara si todos los de bien nos unimos.

Gracias Patio Bonito, el barrio de las 2 mentiras, como es conocido en el bajo mundo “Porque no es bonito y no tiene patio”, porque carece de zonas verdes decentes.