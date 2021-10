Los presidentes latinoamericanos enredados en los Pandora Papers

.Publicidad.

Millones de documentos filtrados y la probablemente mayor colaboración periodística de la historia han sacado este domingo a la luz los secretos financieros de 35 líderes y ex líderes mundiales, más de 330 políticos y funcionarios públicos en más de 91 países y territorios.

'Pandora Papers', así se llama esa última investigación. Participaron en ella unos 600 periodistas de medios como 'The Washington Post', la BBC y 'The Guardian' y se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo. Por lo que supone la mayor filtración de la historia, superando los 'Panama Papers' publicados en 2016.

La investigación, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), encontró vínculos entre casi 1.000 empresas en paraísos fiscales y 336 políticos y funcionarios públicos de alto nivel, entre ellos líderes de países, ministros de gabinete y embajadores.

En los documentos analizados aparecen unos 14 líderes mundiales en activo y otros 21 líderes que ya han dejado el poder, que se enfrentan a acusaciones que van desde la corrupción hasta el blanqueo de dinero y la evasión fiscal global.

Y una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación es Latinoamérica. En total, 14 líderes de la región fueron blanco de los 'Pandora Papers': tres que siguen en activo (el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader) y 11 exmandatarios.

La familia Piñera selló supuestamente una millonaria compraventa en las Islas Vírgenes Británicas

En el caso de Piñera, el centro de investigación periodística CIPER y el portal 'LaBot' revelaron que el mandatario habría hecho negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Entre esos negocios, figuraría la compraventa de la Minera Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de infancia.

Piñera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses después de llegar al Palacio de La Moneda, Piñera habría vendido el proyecto minero a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas, por 138 millones de dólares.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, la última de las cuales habría estado sujeta a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de una mina. El detalle, indica 'LaBot', es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del Gobierno de Piñera.

El presidente de Chile negó este domingo haber "participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta" del megaproyecto minero Dominga. "Se reitera que el presidente de la República no participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia", afirmó un comunicado de su oficina.

Las supuestas cuentas 'offshore' de Guillermo Lasso antes de ser presidente

Otro de los presidentes en activo que aparecen en los archivos es el ecuatoriano Guillermo Lasso. Los 'Pandora Papers' muestran que el mandatario, que fue empresario y banquero, habría llegado a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales en Panamá, Dakota del Sur y Delaware. El diario 'El Universo' explica que Lasso se habría deshecho de esas entidades en 2017, antes de presentarse a las elecciones.

La investigación revela también que Lasso habría reemplazado una fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos, por un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en Estados Unidos.

El presidente sostiene sin embargo que no tiene "ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo" con esos fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, según declaraciones citadas por el diario.

Por su parte, el dominicano Luis Abinader, cuya exitosa carrera empresarial se desarrolló en el sector hotelero, aparece vinculado a dos sociedades secretas en Panamá. Ambas fueron creadas antes de que asumiera el cargo y se utilizaron para gestionar activos en República Dominicana. De acuerdo con los 'Pandora Papers', Abinader aparece como beneficiario de esas entidades desde 2018, tres años después de que entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus dueños.

Finalmente, entre los 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

El rey de Jordania Abdullah II habría desviado 100 millones de dólares para casas de lujo en Estados Unidos y Reino Unido

Pero los 'Pandora Papers' también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri.

Además, aparecen en los archivos tres de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco; la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios de comunicación.

Entre las mayores revelaciones, cambiando de continente, los 'Pandora Papers' muestran que el rey de Jordania, Abdullah II, amasó en secreto cerca de 100 millones de dólares en casas de lujo en Reino Unido y Estados Unidos.

La BBC citó a los abogados del rey, diciendo que todas las propiedades fueron compradas con su riqueza personal y que era una práctica común para los individuos de alto perfil comprar propiedades a través de compañías 'offshore' por razones de privacidad y seguridad.

Pero los archivos salpican también a otros rostros conocidos, como los del ex primer ministro británico Tony Blair; el antiguo director gerente del FMI, el francés Dominique Strauss-Kahn; y a los cantantes Julio Iglesias y Shakira o al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Los archivos también destapan actividades financieras cuestionables de un miembro del gabinete del presidente ruso Vladímir Putin.

Los documentos que alimentaron esta última investigación proceden de empresas de servicios financieros de países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.

En la mayoría de los países, subraya el ICIJ, no es ilegal tener activos en el extranjero o utilizar empresas ficticias para hacer negocios más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, fueran o no legales, estas revelaciones no dejan de poner en evidencia a muchos líderes, y más a aquellos que hicieron campaña contra la corrupción o implantaron estrictos regímenes de austeridad en sus países.