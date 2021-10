El fracaso de la Política de extradición en Colombia.

.Publicidad.

Si bien la política de extradición en Colombia es un mecanismo cuyo objeto final es fortalecer la política de la lucha contra las drogas, no deja de ser un despropósito para el caso de Colombia. Este escrito (que muestra unos resultados en terreno Santa Marta-Barranquilla, unidos al narcotráfico y las AUC) se fija a partir de la intervención del Plan Colombia (1999-2005) época de mayor fortaleza de los grupos paramilitares y donde primó, según el gobierno: “la lucha contra el problema mundial de las drogas, el crimen organizado y la violencia que este genera, la reactivación económica y social, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y los avances en las negociaciones de paz en Colombia” (DNP, 2006).

En el concepto de extradición prevalece la Sentencia C-40 de 2008 que el Ministerio de Relaciones Internacionales la atribuye como: “entendida como un mecanismo de cooperación internacional que busca combatir el crimen y evitar la impunidad” (MinInterior, 2014). Sobre este concepto de impunidad, así como el de cooperación bilateral, es sobre el de mayor énfasis en este escrito y aterrizado a dos de las ciudades más importantes del Caribe Colombiano, Santa Marta y Barranquilla, que las une no solo el mar y la Troncal del Caribe, sino también, y para este caso, la hermandad criminal del narcotráfico.

Partamos del 2006 con un antes y un después y con un hecho puntual: extradición. En otro momento se evaluará el Plan Colombia en la Sierra Nevada de Santa Marta y de cómo mucho de este dinero pasó a manos de las AUC.: Familias Guardabosques (PFGB) y las Posadas Ecoturísticas, que también dejaron en su implementación, muertes y desplazamientos forzados. Asímismo, la muerte de 26 campesinos por parte de las AUC., (Resistencia Tayrona) con información que salía de la “remonta” -base antinarcóticos en Santa Marta, coadministrada por oficiales estadunidenses. Este antes y este después tienen como base el Proceso de Desmovilización.

La extradición muestra una fragilidad en la aplicación de la ley en virtud de que se sobrepone ante el ordenamiento jurídico nacional. La operación Alcatraz, que dio como resultado la extradición de varios narcos importantes: José Rafael Abello Silva, "Mono Abello", Salomón Camacho Mora, "Papa Grande" y Libardo Parra, alias "El Guajiro"; entre otros, luego de pagar una condena en EEUU., por el delito trasnacional de narcotráfico, retornaron al territorio colombiano sin ninguna orden de captura, lo que nos obliga a pensar que todos estos narcos fueron santos y que los muertos, aparecieron por obra y gracia. En otros casos, la misma similitud. Pero miremos uno específico que tiene correlación con la oleada criminal actual: Jairo Antonio Musso Torres, alias Pacho Musso, que fue extraditado en 2005 y regresó deportado en 2011. A su llegada a Colombia, no había una sola orden de captura en su contra y quedó en libertad (pese a que su prontuario criminal, incluía: masacres, homicidios, desapariciones y actos de tortura. Incluso sobre él pesaba la responsabilidad de los agentes adscritos a la DEA., que fueron asesinados. NB.: si estos dos agentes hubieran sido nacionales estadounidenses, alias Pacho Musso todavía estuviera en una cárcel en EEUU). Posteriormente fue capturado, pero porque se le logró comprobar que siguió restaurando el Cártel de la Costa. Si se les hace seguimiento a los narcos extraditados van a encontrarse con que muchos de ellos resolvieron sus problemas con los gringos y con Colombia, pero narcotráfico y: “Dentro de los principios de la extradición se encuentra que no puede sancionarse dos veces a una persona por lo mismo. Una persona extraditada por este delito es juzgada en Colombia y Estados Unidos. La persona no puede ser sometida a doble procesamiento (Universidad de la Sabana).

Miremos 2006 y el Proceso de Paz con las AUC., Jorge 40 niega su participación del Bloque Norte en el narcotráfico; incluso fue extraditado y repatriado, pero los números no mienten:

El Frente Resistencia Tayrona y el Bloque Norte, colocaron una veintena de extraditados, después del 2006. De hecho, pusieron 22 y ni siquiera es equiparable con el BCB., del poderoso narcotraficante alias Macaco o incluso, el Nutibara y el Héroes de Granda, de Don Berna. Claro, aquí es válida una aclaración que por lo menos sí muestra un poco de justicia. Los extraditados en el marco de la Ley de Justicia y Paz podían seguir sus diligencias judiciales (narcotráfico y lo que hicieron aquí) y esto es equivalente con la pena cumplida dentro del mecanismo transicional y el Acuerdo de Paz con las AUC., por eso la mayoría de ellos, al ser deportados, quedaron en libertad.

Aquí miremos otro tema importante: los que se quedaron en EEUU., que invocaron la Convención Contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, alias el Tuso Sierra y Miguel Ángel Mejía Múnera. Sobre este último hago énfasis en el Caribe: creó a los Mellizos (2008) y creó al Bloque Nevado (2009), asímismo, fortaleció el Grupo de los 40 (de este señor 40) e hizo alianzas con el señor del Desierto (Pablito). Mató, desplazó, torturó y sembró terror, pero se acoge a la convención y queda libre en EEUU.

Miremos tres vergonzosos casos más. Alias, la Silla, la Patrona y alias el Canoso, este último en libertad. De hecho, los dos últimos en libertad y alias la Silla, con pocos días de haber sido extraditado. Elkin Javier López Torres­, alias la Silla, el Señor de la Silla o Doble Rueda, fue capturado en Panamá en 2012 y dejado en libertad por un “Habeas Corpus” (El Tiempo, 2013), pero dejemos, aunque sea una duda racional: Capturado alias ‘La Silla’, responsable de masacre en El Rodadero, (El Heraldo, 2012); Narco enfermo queda libre y sigue traficando. Juzgado de Soledad (Atlántico) le concedió la libertad por vencimiento de términos (El Tiempo, 2013) y como estas muchas noticias más. Incluso el presidente de la República, Ivan Duque, en visita a Santa Marta, en agosto de 2019, solicitó la captura de alias la Silla y a los dos días, este se presentó de manera voluntaria al Bunker de la Fiscalía y de ahí salió airoso; incluso posteó una foto de allí (Revista Semana, 2021). El tema es que el tipo se va, deja sus lugartenientes en el manejo del narcotráfico y deja, además muertos, por doquier: en Santa Marta todavía recuerdan las 5 maletas encontradas en un basurero y dentro de ellas, tres cuerpos desmembrados; entre ellos, el de una estudiante de derecho de la Uniutónoma de Barranquilla: todos sanandresanos; incluso, las tres mujeres asesinadas con tiro de gracia en Timayui ¿quién responde?

En una situación similar, alias la Patrona, Zulma María Musso Torres, hermana de Jairo Antonio Musso Torres, alias Pacho Musso, solicitada en extradición, sin que, sobre ella, recaiga una orden de captura en Colombia, como si el delito del narcotráfico, altamente violento, se sostuviera con caridad y benevolencia. De hecho, la sitúan, aparentemente, como la cabeza del mundo del hampa y el control de los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Finalmente, el caso del Canoso, en el que quedan dudas, luego de que el gobierno americano lo pidiera en extradición; el gobierno colombiano, aprobara y finalmente, el gobierno estadounidense desestima sus propias investigaciones y decide no llevárselo y como consecuencia de esto recupera la libertad. Al menos hubiera sido importante saber qué pasó.

En todo caso la política de extradición es una afrenta para las víctimas, para la estabilización de los territorios y para acercarnos a la construcción de una paz verdadera. Aquí solo importa lo que el gobierno americano impone como condenas por llevar de 2 a 5 kilos de cocaína a su territorio, mientras seguimos buscando los desaparecidos, recogiendo los muertos y tratando de reconstruir ciudades del Caribe Colombiano, en las que paradójicamente, la reactivación económica, post-Covid., la está dando el narcotráfico: un problema de nunca acabar.