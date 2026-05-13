- Los poderosos socios australianos que junto a Argos levantarán el aeropuerto cerca de Cartagena

La australiana Macquarie, dirigida por Shemara Wikramanayake y con inversiones en 28 países, lidera la APP del aeropuerto de Bayunca que construirá con Odinsa

Una construcción esperada en Cartagena estaría muy cerca de convertirse en realidad. El nuevo aeropuerto de la ciudad se ubicaría en el corregimiento de Bayunca, a 25 minutos del casco urbano, y tendría una inversión total cercana a los 8,5 billones de pesos; sin embargo, aún permanece en etapa de estudios y factibilidad. La expectativa alrededor del proyecto es enorme: según varios reportes, tendría cuatro veces más capacidad que el actual aeropuerto Rafael Núñez.

La iniciativa para construir la terminal aérea de Bayunca está a cargo de Odinsa Aeropuertos y Macquarie Group. En otras palabras, los paisas de Argos y los australianos de Macquarie tendrían la responsabilidad de materializar el aeropuerto en Bolívar. La asociación público-privada (APP) dejaría como resultado una terminal moderna con más de 100.000 m² y una pista de 3.100 metros. En el lugar se movilizarían cerca de 17 millones de pasajeros al año.

Sobre Argos se conoce a su presidente, Juan Esteban Calle, quien asumió el cargo en abril de 2026. No es el único aeropuerto en el que tienen interés: el Grupo Argos, mediante su filial Odinsa, gestiona dos terminales aéreas principales. Estas son El Dorado, en Bogotá, y Mariscal Sucre, en Quito. Los antioqueños trabajarían junto a una de las bancas de inversión más importantes de Australia.

Por otra parte, Macquarie Group, con sede principal en Sidney, es el banco de inversión más grande del continente. Su directora general es Shemara Wikramanayake, quien ocupa el cargo desde finales de 2018. La ejecutiva supervisa proyectos de servicios financieros e inversión en 28 países, entre ellos Colombia.

El proyecto del aeropuerto de Bayunca, en su etapa de estructuración, estuvo detenido durante cinco meses. Sin embargo, retomó actividades el pasado 16 de abril. La evaluación tendría como fecha máxima de finalización el próximo 25 de mayo. Paralelamente al nuevo aeropuerto, actualmente avanza la modernización del Aeropuerto Rafael Núñez.

La primera fase de ampliación del Rafael Núñez, liderada por la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC), está bajo la gerencia de Patricia Mejía desde 2026 y manejaría una inversión de 1,4 billones de pesos. La obra inició su fase constructiva en 2026 y concluiría en 2027. El proyecto aumentará la capacidad de 7,5 a entre 9,5 y 11 millones de pasajeros anuales, incluyendo una nueva terminal internacional, una plataforma ampliada a 100.000 m² y mejoras en la pista previstas para mayo.

Le puede interesar: Una ejecutiva formada en el grupo Argos ha hecho de El Dorado el mejor aeropuerto de la región

Anuncios.

Anuncios..