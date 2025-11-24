- Los planes frustrados de la esposa del fugitivo Carlos Ramón González, quien tuvo que encerrarse con él en Nicaragua

Luz Dana Leal canceló su aspiración al congreso y desistió su sueño de remodelar su casa en Bucaramagna que cerró y se la encargó a una leal empleada doméstica

A finales de julio de 2025, pocos días antes de que Nicaragua le otorgara asilo político a su esposo Carlos Ramón González, Luz Dana Leal Ruz acariciaba dos proyectos: lanzarse como candidata a la Cámara de Representantes y remodelar la casa de habitación de ambos en un exclusivo condominio de las afueras de Bucaramanga.

Había renunciado a su cargo de directora de empleo, trabajo y emprendimiento en el SENA y había lanzado sus primeras proclamas políticas para abrirse espacio en una lista avalada por el partido Alianza Verde o hacerlo de manera independiente.

Con ese mismo entusiasmo acudió ante el consejo de administración del condominio para iniciar los trámites de autorización para renovar su casa. Presentó unos planos que incluían la reforma de la fachada y la ampliación del área construida. Eventualmente pensaría en la construcción de un pequeño embarcadero en el lago de la copropiedad.

Sin embargo, antes de que algún movimiento político fuera notificado de su aspiración al Congreso o de que el consejo de administración le diera traslado a la asamblea general de copropietarios, Luz Dana Leal desapareció.

Ya nadie la volvió a ver en la capital santandereana o en Bogotá, donde la pareja dejó algunos negocios. Todo parece indicar que partió silenciosamente hacia Managua, donde ya estaba el 14 de agosto, cuando el régimen de Daniel Ortega anunció formalmente que acogería como asilado a Carlos Ramón González, pese a una orden de captura librada por la justicia colombiana por delitos comunes.

Durante algunos la casa estuvo sola y la camioneta Toyota, de placas EBT 283, que los esposos González Leal utilizaban para transportarse cuando estaban en Bucaramanga, quedó estacionada en el garaje.

Cuando algunos residentes pensaban en que sobrevendría algún embargo o algún tipo de medida sobre el bien, la empleada del servicio, Beatriz Gamboa, se encargó de darle vida. Puso al día las cuotas de administración que mensualmente valen cerca de millón y medio de pesos, paga cumplidamente los servicios y mantiene al día los jardines y el aseso.

Ocasionalmente alguien viene a encender los carros que quedaron allí parqueados, a darles una vuelta para que no caigan en desuso o a acompañarla a ella a hacer el mercado. No hay queja alguna sobre su comportamiento.

Está es la casa en Bucaramanga de Carlos Ramón González y su esposa dejaron a medio remodelar para vivir en Nicaragua donde él está aislado, huyendo de la justicia.

Por el contrario, todos allí destacan su lealtad y, más por prudencia que por falta de curiosidad, nadie le pregunta de donde saca el dinero para pagar los altos costos que demanda el mantenimiento de más de 350 metros cuadrados.

Que se sepa, las cuentas de Carlos Ramón González no han sido embargadas pese a dos grandes procesos judiciales que tiene encima. Uno, relacionado con la trama de la Unidad de Gestión del Riesgo, en el que el exdirector del Dapre y del Dirección Nacional de Inteligencia está llamado a juicio. Otro, de carácter civil, por el incumplimiento en los pagos a los constructores de un edificio de 17 pisos y 95 apartamentos (Uxmal Riviera Maya de Bucaramanga) de propiedad de la Empresa para el Desarrollo Económico y Social Dansgold, de la que González y su esposa son socios y propietarios.

“Carlos Ramón ha sido prospero en sus negocios y generoso con él mismo y con los suyos, pero tacaño con los demás”, dice uno de los vecinos que lo conoce bien. “Que su casa esté al día tiene que ver con el valor sentimental que siempre le ha concedido.

Como lo reveló Las2Orillas en septiembre de 2025, cuando ya era servidor público en el actual gobierno Carlos Ramón movió a través de sus cuentas y en operaciones financieras recursos en tres meses recursos por $30.918 millones que llamaron la atención de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF).

El gobierno de Nicaragua en Agosto de este año le dió asilo a Carlos Ramón González acusado de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.

Los reportes de operaciones sospechosas, avalados inicialmente por oficiales de cumplimiento de entidades financieras, llegaron a las autoridades competentes después de registrados cuatro depósitos en cuentas de ahorro y en CDT en cuatro operaciones por valores de $3.413 millones, $1.000 millones, $12.964 millones y hasta $13.541 millones.

De acuerdo con un informe oficial, en el sistema Advance Score, diseñado para determinar la solvencia y el riesgo financiero de una persona, en el análisis de capacidad de endeudamiento se estima un ingreso mensual en el rango medio cercano a $14.619.000.

Sin embargo, ese valor que contrasta con su realidad financiera, ya que no podría respaldar obligaciones de montos elevados debido a que sus ingresos reportados corresponden a un nivel bajo. “Esta situación -observa el análisis- podría indicar que el dinero que ha circulado en sus cuentas no necesariamente estaría pasando de manera habitual por el sistema financiero, lo que genera una alerta frente a la consistencia de los flujos declarados y su verdadera capacidad de pago”.

Pero mientras haya personas dedicadas a mantenerles al día sus bienes, como Beatriz Gamboa, él podría seguir viviendo un exilio dorado.

