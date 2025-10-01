Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Permanecí en ciudad de México durante los días anteriores, integrando la delegación del partido Comunes que fue invitada por el Partido del Trabajo, más conocido como el PT allá, al XXIX Seminario Internacional Partidos y Nueva Sociedad, cumplido los días 25, 26 y 27 de este mes en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Tras el evento, permanecí dos días más en la ciudad, aprovechando para conocer algunos de sus sitios emblemáticos.

Durante el Seminario fue constante escuchar, de boca de sus participantes, que se trataba, hoy por hoy, del foro más importante de la izquierda mundial. Seguramente lo es, por el número y la variedad de las delegaciones que llegan de todos los continentes, tanto de partidos políticos como de movimientos sociales, y porque, en cada una de las ponencias presentadas, se abordan los dilemas más importantes de la humanidad a escala internacional y nacional.

De cada una queda una memoria escrita, que el PT conserva y divulga para su estudio, mientras que los expositores pueden leerlas o resumirlas en el plazo de siete minutos que tiene cada uno para intervenir. El Seminario se transmite en directo por las redes del partido anfitrión. Aparte, hay expositores especiales, por su nivel académico e intelectual, tipo Ignacio Ramonet o Fernando Buen Abad, que ilustran más ampliamente a todos con su pensamiento avizor.

Son alrededor de centenar y medio de exposiciones en el curso de los tres días. Aparte de los actos especiales que se intercalan, en los que se presentan a los asistentes revistas y libros de índole política y social, así como los actos puramente protocolarios de instalación y clausura, a los que se les concede un espacio suficiente, que incluye los himnos del estado mexicano y el significativo de la Internacional, que una vez más retumba en las voces de todos con vibrante emoción.

Los temas fueron enfocados siempre con la visión de rebeldía ante el poder preponderante en el mundo

Los temas más tratados, enfocados en diversos ángulos, pero siempre con la visión de rebeldía ante el poder preponderante en el mundo, fueron el abominable genocidio que comete el sionismo israelí contra el pueblo palestino, particularmente expuesto de modo valeroso por delegados de Palestina, así como la actual amenaza imperialista de Donald Trump en el Caribe, desenmascarada en toda su vileza por el conjunto de voces y, con inmejorable dignidad, por los venezolanos.

Desde luego que la condena generalizada al inhumano bloqueo de los Estados Unidos a Cuba resonó repetidamente con notoria indignación. Y no podía quedarse atrás el tema de Bolivia, penosamente en tránsito hacia un gobierno neoliberal de derechas, como consecuencia de los múltiples errores cometidos por la dirigencia progresista y de izquierda de su país, engarzada en una polémica absurda por posiciones extremistas y arrogantes en el seno del MAS.

La izquierda mundial se encuentra innegablemente identificada con el modelo socialista de China, si bien manifiesta su claridad en el sentido de que no se trata de una fórmula para copiar en sus propias geografías políticas y sociales. Es como si en su conjunto, para el pensamiento revolucionario mundial, Xi Jinping y el Partido Comunista Chino reivindicaran, a pesar de los imperialistas y reaccionarios de todos los pelambres, la validez y justicia del marxismo.

Una revancha inobjetable tras toda la podredumbre globalista derramada tras la caída de la Unión Soviética. Un tanto parecido se piensa sobre Vietnam, una especie de modelo chino ajustado a las condiciones específicas de ese país del sudeste asiático. De nada le valieron al imperialismo norteamericano los millones de toneladas de bombas vaciadas allí durante tantos años. El ascenso económico y social de Vietnam lo acredita sin vacilaciones. Ho Chi Minh sigue presente.

Como el ideal de independencia, soberanía y justicia social que enarboló Hugo Chávez Frías en Venezuela. No se trata solo de un pueblo organizado y preparado para enfrentar con convicciones inquebrantables cualquier arremetida demencial de Donald Trump, también se trata de una nación que supera, no sin dificultades, las sanciones económicas y el bloqueo norteamericano. El 94 por ciento de los bienes de consumo básicos son producidos hoy en el suelo nacional.

Maduro no es el dictadorzuelo tropical y ridículo que nos muestra la prensa hegemónica. Es un cuadro valioso de la revolución mundial. Como sigue siéndolo Daniel Ortega en Nicaragua. Y, contrariamente a la imagen autoritaria, expansionista y hasta ególatra con que nos es expuesto Vladimir Putin por la prensa occidental de manera diaria, el presidente y el gobierno ruso se sitúan en el lado correcto de la historia, así no prediquen de marxismos ni revoluciones.

El espacio de esta nota termina. Pero no quiero dejar de mencionar el prestigio internacional del ayatolá Jamenei y de la revolución islámica de Irán, reconocido por todas las vertientes de la izquierda internacional. Ya no son los tiempos en que se veía este fenómeno como una obra de fanáticos atrasados y machistas. La historia enseña, a no dudar.

