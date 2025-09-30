La fecha clave de la política: 8 de marzo de 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Lo que van a indicar los resultados de la elección legislativa del próximo 8 de marzo de 2026 es cómo está repartido de verdad el poder político en Colombia. Hoy hay 34 organizaciones políticas con personería vigente. Sin embargo, a la elección legislativa del 13 de marzo de 2022 solo se presentaron 14 partidos políticos, 8 sacaron más de 500.000 votos, 3 obtuvieron una mínima representación en la Cámara y tres más ninguna. Vale la pena recordar que la Liga de Gobernantes Anticorrupción obtuvo con el 1,04 % de la votación dos Representantes a la Cámara, a pesar de lo cual pasó a la segunda vuelta con el ingeniero Rodolfo Hernández.

Esos resultados demostraron desde un principio que la coalición Pacto Histórico, la más votada con casi tres millones de votos, con los cuales eligió 20 senadores y 27 representantes, estaba muy lejos de obtener una mayoría parlamentaria (son 108 senadores y 188 representantes), y que si hubiera ganado Rodolfo Hernández no hubiera tenido casi ninguna participación en el Congreso, que además despreciaba. Lo que ha pasado en los últimos tres años del gobierno de Gustavo Petro es que los 11 millones de votos con los que ganó la Presidencia no le garantizaron gobernabilidad, pues esta depende del Congreso. No haber mantenido la coalición parlamentaria con la que se inició el gobierno fue la causa de que no hubiera podido sacar adelante muchas de sus iniciativas. O sea, el Presidente manda, pero el Congreso manda más.

Las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo de 2026, donde además habrá consultas interpartidistas, van a determinar qué partidos tendrán la mayor representación en el Congreso, partidos que buscarán coaliciones alrededor de los candidatos a las consultas más votados, quienes no estarán en condiciones de rechazarlas, puesto que la maquinaria política no decide la elección, pero ayuda, y evita el penoso espectáculo de un candidato en la primera vuelta sin apoyo parlamentario.

Para decirlo con nombres propios: si el candidato de Centro Democrático, que va a ser escogido por una encuesta interna antes de fin de año, va a una consulta interpartidista de derecha con candidatos que para entonces estén marcando bien en las encuestas de opinión como Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella o German Vargas Lleras, corre el riesgo de salir prematuramente del juego.

Podría ser que termine habiendo uribismo al margen del uribismo, que fue lo que sucedió con la candidatura de Federico Gutiérrez, probablemente con la misma fortuna

De otro lado, la consulta del Pacto Histórico quedó reducida a una consulta con la Colombia Humana entre Daniel Quintero e Iván Cepeda, sacando a Gustavo Bolívar del juego. Es difícil que a Cepeda o al mismo Quintero, joven y carismático, pero con problemas judiciales, ambos con el guiño presidencial, les pueda ganar alguien como Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo o Camilo Romero, en la consulta del Frente Amplio en marzo. Si gana Iván Cepeda, un candidato poco carismático pero que representa al petrismo puro y duro (apoyado por Gustavo Bolívar) y pasa con él a la segunda vuelta, gana la Presidencia el otro que llegue quienquiera que sea, razón por la cual todos los demás partidos y candidatos están rezando para que eso pase.

Sin saberse hoy si el centro va a participar en la consulta de marzo, aunque no le queda otra opción. Allí se medirían eventualmente Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo. De cualquier modo, del resultado de esa consulta saldría un ganador con una buena votación, pero muy reducida participación parlamentaria propia. Su triunfo final sería resultado de su habilidad para hacer una coalición antes de la primera vuelta con sectores parlamentarios interesados en acabar con la absurda polarización entre los extremos, debilitados por sus querellas internas.

Así que la elección del 8 de marzo es la fecha clave de la política colombiana. En ese paisaje no hay cabida para 70 candidatos, que ya para entonces serán muchos menos. Después de ese día serán solo los que son. Casi con toda seguridad, parte de los pocos aquí nombrados.

