Los más de 90 países que no pedirán visa a los colombianos en 2026: esta es la lista completa actualizada

Cada vez son más los países que eliminan la visa para los colombianos. La lista completa incluye Europa, Asia, Medio Oriente, Oceanía y casi toda Suramérica.

Viajar fuera de Colombia ya no implica, en muchos casos, largas filas, entrevistas ni trámites consulares. La visa, durante años símbolo de barrera y exclusión, ha dejado de ser un requisito en decenas de destinos para quienes portan pasaporte colombiano. En 2026, esta realidad se consolida con una lista que supera los 90 países.

El anuncio más reciente de la Cancillería confirmó que Bielorrusia permitirá el ingreso sin visa a colombianos desde diciembre de 2025, ampliando el número de naciones que abren sus fronteras sin este requisito previo. Este cambio se suma a acuerdos firmados durante la última década y posiciona al pasaporte colombiano con mayor movilidad internacional.

Europa lidera la lista de destinos

Desde 2015, los colombianos pueden ingresar sin visa al espacio Schengen por un máximo de 90 días. Este bloque está compuesto por: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

Fuera de Schengen, también permiten el ingreso sin visa: Albania, Andorra, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Irlanda, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Rumania, San Marino, Serbia, Ucrania y la Santa Sede.

Asia, Medio Oriente y Oceanía

En esta región, los colombianos pueden viajar sin visa o con facilidades migratorias a: Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Israel, Kazajistán, Maldivas, Omán, Palestina, Qatar, Singapur, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Rusia (Federación), Indonesia y Samoa.

Algunos países exigen autorizaciones electrónicas o permiten el ingreso mediante visa a la llegada para estancias cortas.

América Latina y el Caribe

En Suramérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay permiten el ingreso únicamente con cédula de ciudadanía.

Con pasaporte vigente, también se puede viajar sin visa a: Antigua y Barbuda, Anguila, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Antes de viajar, se recomienda confirmar requisitos adicionales como tiquete de salida, solvencia económica o seguro médico, que pueden variar según el país.

