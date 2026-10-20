- Los líos de Erasmo Zuleta con sus tierras que están sobre una ciénaga protegida que Petro puso bajo la lupa

Un informe de la ANT señala que tres predios vinculados al gobernador coinciden en más de un 80 % con la ciénaga El Vidrial. Zuleta niega haber alterado sus aguas

En abril de 2026, mientras el país sufría una oleada terrorista que dejó 14 civiles muertos en el Cauca, el entonces presidente Gustavo Petro generó un hilo en su cuenta de X para conmemorar el aniversario del M-19 -la ya extinta organización guerrillera en la que se inició su trayectoria-y para rememorar, con poemas de Pablo Neruda, sus experiencias como estudiante del colegio de La Salle.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta se unió al hilo, pero lo hizo con una dura recriminación. Felicitó a Petro, es verdad, pero quiso hacerle ver que era poco menos que una prudencia que mientras el país sufría los embates de los grupos armados ilegales él estuviese de fiesta.

Desde entonces se generó una tensión entre ambos que supuso algunas medidas drásticas por parte del gobierno nacional, como el retraso de giros importantes para el departamento del Córdoba y el envío al “congelador” de proyectos de desarrollo que debían ejecutarse con proyectos de regalías.

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La campaña electoral les dio a Petro y a sus aliados ocasión para hacer un nuevo contraataque en la pugna. El mandatario acusó al gobernador de prestar el escenario de la Feria Nacional de la Ganadería 2026, con recursos públicos, para la proyección de un video de campaña del entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Vereda El Vidrial, donde están las tierras de Erasmo Zuleta que se sobreponen a la Ciénaga El Vidrial.

El senador Alex Flórez del Pacto Histórico le hizo coro a Petro y los dos le pidieron formalmente al Procurador Gregorio Eljach un pronunciamiento de fondo: “Le solicito al señor Procurador expresarse sobre por qué si la feria ganadera de Córdoba se paga con dinero público del pueblo cordobés, a través de la Gobernación, se permite pasar videos de propaganda electoral”, le escribió el presidente. “La ley no es para los de ruana (…) y el país no se maneja como si fuera una gran hacienda particular”, remató el congresista.

En septiembre siguiente el gobernador se preguntaba públicamente Petro por Córdoba, su departamento. Cuestiona las cifras sobre inversiones por $685 mil millones que mezclaban plata de las regalías con recursos generados por el departamento y califica de desastre la vía Chinú-San Bernardo que el petrismo sumaba entre sus logros. Zuleta anunciaba que él, con plata cordobesa, construiría una vía de 70 kilómetros y el paso urbano de Lorica.

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El enfrentamiento creó un tinglado en TikTok y en cuentas como “Gustavo Petro Fans circula desde 2025 una narrativa que explica las tensiones. Según las bodegas, Zuleta atacaría a Petro porque le dolía que le quitaran el monopolio de medicina a su familia, y porque el mismo gobernador tendría una “finquita” con diques sobre el Sinú que Petro ordenó tumbar y que sería baldío.

Expediente público

Petro decidió cerrar el episodio a su manera y pocos días antes de terminar su periodo presidencial le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras hacer público un expediente administrativo que pone a Zuleta en el centro de una agria controversia política y ambiental pues, según el enfoque de la investigación, tres de sus predios rurales se superponen casi en su totalidad con una ciénaga protegida, considerada un bien de uso público y propiedad de la Nación.

La ANT cita u informe técnico determinado que los terrenos vinculados al mandatario regional presentan un traslape superior al 80 por ciento con la Ciénaga El Vidrial. De acuerdo con el documento regulatorio, casi la totalidad del área reclamada legalmente por Zuleta corresponde en realidad a una zona inundable y de especial protección ecológica, lo que impide que esté en manos de particulares.

Líderes comunitarios y organizaciones ambientales del norte de Colombia han denunciado que en la periferia de la ciénaga se construyeron jarillones y terraplenes artificiales para habilitar terrenos destinados a la ganadería extensiva. Según los denunciantes, estas modificaciones alteraron el comportamiento natural del ecosistema hídrico, taponando los flujos de agua y agravando las inundaciones críticas que azotaron a varias poblaciones de Córdoba durante las últimas temporadas de lluvias.

Por su parte, el gobernador Erasmo Zuleta defendió su actuación y la de su familia mediante declaraciones públicas, asegurando que los predios fueron adquiridos hace años de buena fe a propietarios tradicionales de la zona. Zuleta enfatizó que las escrituras del registro de Instrumentos Públicos no contenían alertas ni indicios de que los terrenos formaran parte de un complejo lagunar de la Nación. El mandatario también niega de forma tajante haber ordenado o financiado obras que alteraran el cauce del ecosistema y afirma que, de ratificarse la resolución técnica de la ANT y confirmarse que se trata de baldíos públicos, acatará el marco legal y devolverá formalmente la administración de las tierras al Estado colombiano. El caso permanece bajo revisión de las autoridades agrarias y ambientales del país.

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