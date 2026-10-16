- La pelea por el poder de la Universidad de Córdoba que el gobernador Erasmo Zuleta busca quitarle al rector Jairo Torres

Señalamientos de lado y lado, que ya llevaron a la intervención del Presidente, buscan el control político y económico de la universidad que tiene 18 mil estudiantes

En video quedó registrado el momento en el que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, rompe el protocolo, de manera atropellada le quita el micrófono al presentador y anuncia que el presidente Abelardo de la Espriella va a hacer “un anuncio”. “Vamos a escuchar al presidente de la República”, dice el mandatario departamental, con tono nervioso, los ojos abiertos y la expresión de un pequeñín haciendo travesuras.

La escena ocurrió el pasado 3 de octubre durante la inauguración del estadio de béisbol Luis Nieto, en Montería. El presidente ya había acabado su intervención central, pero momentos después volvió a la tarima motivado por Zuleta, de quien dicen los presentes que se le acercó para darle un mensaje corto y pedirle que volviera a hablar.

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“Querido gobernador, que se atese el rector, porque voy por él y por toda su bandola, como que me llamo Abelardo de la Espriella”, dijo el presidente. Las palabras dejaron en evidencia que hablaba en respuesta a la petición de Zuleta. Después, el mandatario pidió al Ministerio de Educación y a la Fiscalía que “adopten las medidas que correspondan sobre la rectoría, sus elecciones y el cumplimiento de los estatutos de esa universidad”.

A vuelo de pájaro y para quienes no conocen las aguas subterráneas que se mueven en el departamento, las palabras del presidente pueden parecer escandalosas. Pero la realidad y las evidencias sobre la Unicórdoba señalan otra cosa.

El señalamiento contra Torres no sería más que parte de la estrategia de Zuleta para cumplirse un caprichito que, dicen, lo tiene frustrado desde su llegada al Palacio de Naín: quedarse con el control político y económico de la Universidad de Córdoba, el centro de estudios más importante del departamento, con unos 18.000 estudiantes matriculados.

Erasmo Zuleta fue elegido gobernador de Córdoba para el periodo 2024 - 2027.

La teoría no parece nada fantasiosa; hace largos meses que Zuleta ha dejado evidencias de su inconformidad porque no ha podido extender sus ‘tentáculos’ al centro académico. Con una reconstrucción cronológica, solo de hechos ocurridos este 2026, bastaría para que Zuleta quedara en evidencia.

En enero de este mismo año, por ejemplo, haciendo uso de artimañas administrativas y argumentando que se lo había enviado a última hora, Zuleta se negó a firmar el aval para el desarrollo de seis proyectos de investigación, enmarcados en dos convocatorias públicas realizadas por el Minciencias, en áreas de seguridad alimentaria y de capital humano ( como la fotrmación de 40 doctores para la universidad). La propia universidad se encargó de publicar los documentos del trámite correspondiente, lo que dejó en evidencia al gobernador. Sin embargo, Unicórdoba dejó de recibir importantes recursos por la decisión del mandatario.

En febrero, Zuleta usó la terminación de un contrato de comodato sobre el centro de convenciones de la Unicórdoba para acusar a Torres de sabotear la campaña humanitaria para los damnificados de la ola invernal en el departamento. Pero los documentos presentados por el rector volvieron a dejar en evidencia al gobernador.

Unas semanas después, a finales de marzo, la supuesta estrategia de Zuleta volvió a quedar expuesta. El rector Torres hizo pública una demanda interpuesta contra la Gobernación por no hacer las transferencias de los recursos recaudados en los últimos dos años por concepto del impuesto de registro. Con esto quedó probado que, sin un motivo, la administración de Zuleta no había entregado unos 2.600 millones de pesos, recursos necesarios para el sostenimiento de la sede de la Universidad en Sahagún. ¿Tiene alguna intención de entorpecer la gestión?

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Y el movimiento más reciente de Zuleta contra Torres tiene como escenario la elección del representante de los egresados en el Consejo Superior de la Unicórdoba, que estaba programada para finales de septiembre, pero que fue aplazada por orden judicial luego de recursos presentados por líderes reconocidos públicamente como cercanos a Zuleta. Los mismos que han desarrollado una campaña mediática en contra del rector.

Otro aspecto que, según se comenta en los círculos académicos de Montería, es que Zuleta, está muy incómodo con Torres porque abrió la facultad de medicina pública que compite directamente con la Universidad del Sinú, institución de la que el gobernador y su familia son dueños. Pero aunque lleva un largo tiempo en campaña de desprestigio de la Unicórdoba, irónicamente cada ciertos días la usa en sus discursos políticos al recordar que su abuelo, Elías Bechara Zainúm, fue el fundador.

En diciembre de 2025 Jairo Torres Oviedo fue ratificado como rector de la Universidad de Córdoba para el periodo 2026- 2031

Torres limitó su respuesta al presidente a un corto video en el que señaló que la universidad no tiene nada que ocultar y ratificó su compromiso con la educación y el departamento. Así como días antes había explicado la declaración de legalidad de su actual elección por parte del Consejo de Estado para el periodo 2026-2031. Coincidencialmente y contrario a algunas de las palabras dichas por de la Espriella, quien cuestionó su hoja de vida, Torres fue elegido por las 34 universidades públicas como el representante ante el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), rol que históricamente ha sido entregado solo a verdaderos académicos.

Sin embargo, algo que llama la atención en la comunidad universitaria y en la ciudadanía, es que el gobernador, que hace parte del Consejo Superior no se haya pronunciado frente a los señalamientos del presidente que trató a todos los directivos, incluyéndolo a él, de conformar un “bandola”.

Cuatro días después de las palabras del presidente en Montería, dos delegados del Ministerio de Educación visitaron la Universidad de Córdoba y solicitaron datos, cuentas y documentos administrativos de las vigencias 2025 y 2026. Según uno de los funcionarios locales que recibieron a los delegados de Bogotá la reunión se desarrolló en muy buenos términos y la universidad cumplió, “en tiempo récord”, con todos los requerimientos del Ministerio. Así, los hechos recientes, parecen darle también la razón a Torres y su gestión, y el capricho de Zuleta de convertir el centro de estudios en un fortín político para él y su familia, parece que no terminará siendo más que eso.

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