Los líderes que no necesitamos

Todas tenemos un amigo que nos ha propuesto el negocio de nuestras vidas y si no lo tienes es porque ese eres tú.

“Se tu propio jefe” es la frase bandera de nuestra juventud. Y está claro que todos los jóvenes estamos cansados del sistema económico y laboral tradicional, y que el emprendimiento es la nueva filosofía que nos han inculcado desde nuestra adolescencia. Es decir, el país está mal, el sistema está mal, responda por usted mismo.

El emprendimiento es un tema con muchas aristas, pero en general no hay duda de que es muy bueno, pues gracias a él han surgido grandes proyectos empresariales como Ramo, Sandwich Q’bano, Rappi, Robotec, entre muchos otros. Sin embargo, parece ser que en ese margen tan amplio se ha filtrado una nueva forma “de hacer negocios”.

Ganar plata fácil o ganarla con poco esfuerzo es un imaginario que se coló en lo profundo de nuestro ADN gracias a la cultura narco. Es ahí donde se ha tergiversado el concepto de líder e inicia una nueva ola de millennials con ganas de ser millonarios y ostentar sus lujos.

¿Ya saben por dónde va la cosa? Sí, por ahí mismo. Por esos cientos de mensajes que nos han llegado en los últimos tres o cuatro años de amigos o hasta desconocidos saludándonos para luego soltar un: “¿Te puedo hacer una pregunta”? Una frase tan molesta como: “con el permiso del señor conductor…”.

El network marketing o redes de mercadeo nos han invadido, las hay de todos los colores, tamaños y sabores. Distintas formas de asociarse y de recibir el pago. Es la fiel idea de capitalismo que nos ciega con el dinero para depositar nuestros ahorros en manos de un señor que vive a miles de kilómetros y que vio en nosotros y en el mercado latinoamericano una forma de agrandar sus chequeras ya multimillonarias. Si, aún seguimos siendo ingenuos después de más de 500 años de ser conquistados.

“Maneja tu propio tiempo”, “¿Quieres viajar a México con todo los gastos pagos?”, son frases muy provocativas que seducen la mente de muchos jóvenes en un país sin oportunidades y aunque para unos resulta ser un éxito, para muchos otros termina siendo una experiencia que no quisieran volver a repetir. Pero por favor, no se autocalifiquen de líderes. El país no necesita de su liderazgo, el país tiene líderes reales que trabajan en el anonimato cada día intentando dignificar la vida de una población o región en materia humanitaria, social, ambiental o educativa. Y otros que lamentablemente fueron titulares en la prensa pero al ser asesinados como Temístocles Machado o María Magdalena Cruz.

¡Esos sí son los líderes que nos sirven! En esta nueva era de paz debemos hacer una autoevaluación para ponderar qué es lo más importante en nuestras vidas, si llenarnos los bolsillos de dinero o trabajar por crear una sociedad más justa y solidaria.

