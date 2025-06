El negocio de Montería que perdió contra los holandeses de Makro

.Publicidad.

Los empleados colombianos de los holandeses de Makro se enfrentaron a un negocio de Montería. La organización El Entonador Ferretero S.A.S. quería registrar el nombre Mako. El representante del Entonador, Ferretero Julio Eliecer Aristizábal Benjumea, argumentó que su negocio quería entrar a la comercialización de madera, construcción y venta de productos al por mayor y no debería haber ningún problema.

Cuando Makro Colombia, gerente general designado Nicolás Tobón, se enteró del trámite impugnó la decisión. Makro llegó al país en 1995, un periodo bastante complejo. En ese año el proceso 8000 sacudió al país; no obstante, Makro decidió abrir un espacio de 17.000 metros cuadrados. La sucursal se ubicó en la Autopista Sur con transversal 46 de Bogotá.

El CEO de la época de Makro Colombia, Arnoud J.van Wingerde declaró: “Fue un año de construcción y adecuación para abrir ese día. Significaba una gran apuesta por el mercado de Latinomérica, en la que Colombia iba a ser una de nuestras puntas de lanza para quedarnos y expandirnos.”

Makro en ese momento para el país y América Latina quería mantener su modelo original de negocios. En Holanda, los minoristas compran las mercancías en las tiendas Makro en vez de pedir el surtido y recibirlo en el sitio. Makro fue fundado en 1968 por SHV Holdings, un conglomerado europeo.

Las tiendas Makro han sido un éxito en el mundo. En 1968 inició operaciones en Ámsterdam, en 1989 comenzaron negocios en Asia, con la primera sede en Bangkok (Tailandia) y en 1998 por la cantidad de operaciones la firma siente la necesidad de tener dos soportes para las regiones donde operan: Makro Asia y Makro Sur América.

Makro, ya en el siglo 21, hace presencia en 34 países; no obstante, han existido cambios en su modelo de negocios. En Colombia, por ejemplo, a los clientes no les exige ser dueños de negocio para comprar en la cadena, ni sacar un carnet para poder acceder a la mercancía. Manteniendo sus grandes áreas de venta y descuentos.

Desde 2019 Makro en Colombia modificó el modelo empresarial para conquistar a los clientes minoristas. Esos usuarios ya representan el 44 %. Para materializar la transformación se invirtió unos 50.000 millones de pesos. El CEO de la empresa Nicolás Tobón, quien es egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha buscado llevar la modernización de la cadena a buen puerto.

Uno de los puntos de atención es la defensa de la propiedad intelectual, tanto de las marcas propias como “Aro” como del nombre Makro. En efecto, cuando los empleados de Makro se enteraron del trámite de la aprobación de Mako impugnaron la decisión.

Para los abogados el parecido entre las palabras Makro y Mako se podía generar una asociación inconsciente entre los clientes, cuando no es el caso. Los dos negocios no tienen nada que ver entre sí. Los trabajadores de Mako argumentaron que los mercados son distintos y no habría ningún riesgo de confusión.

Una vez los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio escucharon a las partes tomaron una decisión. En primera instancia, la SIC decidió negar el nombre Mako por generar riesgos de confusión en el mercado colombiano.

