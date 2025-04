Los fabricantes de Noxpirin le ganaron la pelea a una empresa de inversiones y protegieron su marca

.Publicidad.

Los empleados colombianos del grupo Roemmers, los fabricantes de Noxpirin intentaron registrar el nombre Noxp. Roemmers proviene de Argentina y llegó a Colombia en 2008 con la idea de suplir la demanda de un país donde son frecuentes las gripas y resfriados, por lo menos, en la zona de montaña, los cambios de aires suelen afectar al sistema respiratorio al dar frio y calor al organismo en pocas horas.

La sucursal colombiana del grupo Roemmers es Laboratorios Siegfried, el representante legal de la compañía es Eduardo Arturo Macchiavello. Su mercado son las medicinas farmacéuticos, dermatológicos y nutricionales. Su producto insignia es Noxpirin, que es un medicamento que sirve para la gripa o el resfriado común, al disminuir los síntomas de dolor de cabeza, de garganta, las articulaciones y la tos. Durante el desarrollo de sus negocios buscó la aprobación del logo Noxp.

Para lograr su meta de lograr el visto bueno debió superar un pleito legal. La multinacional Moneymaker Global sentía un peligro sobre uno de sus productos. Por la diferencia de opiniones entró a la escena la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy sigue las ordenes de Cielo Rusinque.

(Signos enfrentados)

Los abogados de Moneymaker Global señalaron los parecidos existentes entre las palabras Noxp y Nox. Los clientes podían hacer asociaciones consientes o inconscientes entre las dos firmas y sus dueños cuando no es el caso, no están conectados de ninguna manera. En respuesta los juristas de Laboratorios Siegfried argumentaron la supuesta semejanza no existe, en efecto, no habría riesgos de confusión en el mercado. Una vez, los funcionarios de la SIC escucharon las partes tomaron una decisión.

En primera instancia, la entidad de gobierno declaró insuficientes los argumentos señalados por Moneymaker y decidió dar el registro de la marca Noxp.

