Los dos divorcios que quebrarían a Alejandro Sanz

Poco importaron los 25 años de relación profesional entre Alejandro Sanz y su manager Rosa Lagarrigue cuando el artista decidió dejar de trabajar con ella. Tampoco le importó que había un contrato firmado hasta 2019. Fue ella quien manejó su carrera desde 1991 hasta 2016. Junto a Lagarrigue, Alejandro Sanz pasó de ser un desconocido a una estrella de fama internacional cuyas canciones son escuchadas en Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica.

Gran sorpresa le causó a ella ver que la relación con Sanz se acababa por medio de una carta, sin previo anuncio, que un mal día llegó a su oficina en Madrid. Rosa Lagarrigue, que es una de las representantes de artistas más prestigiosas de su país, dijo no saber por qué Alejandro Sanz tomó la decisión. Aunque no es la primera vez que pierde un artista, porque antes de Sanz también había perdido a Miguel Bosé después de décadas enteras y de haberle conocido personalmente pues fueron compañeros de colegio, la molestia con Sanz es por el contrato que incumplió. Para la mujer, si éste quería ser representado por otra agencia estaba en todo su derecho y podía irse, pero después de 2019, cuando se acababa el contrato.

-Publicidad.-

Por tal razón la mujer decidió llevar el caso a los juzgados. “Demandar a Alejandro Sanz ha sido lo más triste que me ha tocado hacer en mi vida profesional” declaró la mujer en una entrevista con el diario El País, de España. Aunque tanto el artista como su ex representante guardan silencio sobre el tema, se filtró a medios que él le ofreció una suma de dinero que ella no aceptó. La demanda es por nueve millones de euros que Sanz debería pagar.

Este es el segundo divorcio que enfrenta Alejandro Sanz por estos días. El cantante acaba de terminar una relación de doce años, y dos hijos de por medio, con su esposa Raquel Perera. Aunque se habían casado en 2012, se conocían desde hacía cinco años antes cuando ella empezó a trabajar con él como su asistente personal. Primero fue su asistente personal. Llevaba su agenda, le organizaba todo. Luego se convirtió en su novia, pasó a ser su esposa y, por último, su socia. Era tanta la confianza que Sanz tenía en su ex esposa que ella era quien tomaba las decisiones al interior de la compañía que maneja las finanzas del artista.

Publicidad.

La separación se confirmó por Instagram luego de varios meses de rumores. Sin embargo, la pareja manejó la situación en buenos términos. Todavía se desconoce qué sucederá con los negocios que ambos tenían en común, pues Raquel Perera, era determinante en la carrera de su ex esposo. El hermetismo fue una constante a lo largo de los doce años que duró la relación. Tanto así que el día que se casaron en la finca del artista en Extremadura, España, los invitados pensaron que asistirían al bautizo de Dylan, el hijo mayor de la pareja.

Por lo pronto Alejandro Sanz, que a sus 50 años está radicado en Miami, debe resolver qué pasará con su antigua manager y su ex esposa. De momento el artista se encuentra de gira y comparte algunos momentos de sus shows en Instagram.