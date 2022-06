Los dolores ocultos de los quejicosos de campaña

Por: César Curvelo |

junio 08, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Jota Pe, con su cara de yo no fui y tonito de voz pastoral, dio tremendo grito de arrepentimiento y, rasgándose las vestiduras, criticó el aterrizaje exprés de Federico Gutiérrez a la Liga dizque “anticorrupción”. Y fue así que salió despavorido de esta como si hubiera visto al mismo diablo.

El famoso yutúber, senador electo por el Partido Verde, dejó a su excandidacucho sin sus dos millones de seguidores y sin muchos de sus votos, aunque no se sabe si pasarán al Pacto o al voto en blanco. ¿Es que no se había dado por enterado que el cucho comedor de hormigas culonas es un ignorante-misógino-neonazi?

-Publicidad.-

Roy Barreras, en un arranque de coraje a lo Roy Roger ―vaquero de cómics―, dio la sensación de estar quejoso-critico-encuellando a Armando Benedetti. Quizás por lo de sus tomatas en público. Uno tiene derecho a ellas, pero en campaña presidencial lo mejor es dejarlas para luego. ¿O es que quiere armar parranda a lo Turbay Ayala o López Michelsen?

Iván Gallo, columnista, se quejó de la candidatura de Francia Márquez, a la que le echó agua sucia por ser negra, causa ―según él― de que Petro no alcanzara una mayor votación. Esto con el argumento de que somos una sociedad racista. Por lo menos para mí, Francia tiene muchísima mejor preparación ética y profesional que “Martuchis”, y eso ya sobra y basta. Que vivimos en una sociedad machista, quizás sadomasoquista y relativamente inculta, sí, pero eso unos 12 o 13 millones de ciudadanos pronto lo vamos a solucionar. Ella ganó en justa lid y de todos modos se sabe que lo más probable es que la vice sea eso, solo vicepresidenta.

Publicidad.

También se alzaron voces quejosas en el Pacto por el escándalo protagonizado por la senadora electa del turbante, Piedad Córdoba, en Honduras, debido a unos dólares no declarados, hecho que nutrió bastante a los medios que sabemos. Todo un papayaso para los enemigos, como incluso dio a entender Petro con cierto dejo de queja.

En la campaña de “Fico” y las huestes uribistas pronto van a entrar a criticar con aquello del “neocomunismo” y lo del trasnochado “castrochavismo” porque no tienen de otra y sigue muy latente la alta probabilidad de que el Pacto gane la presidencia este domingo 19 de junio, así sus encuestuchas amañadas muestren lo contrario.

“El que critica, sufre” es un dicho que he oído en escenarios exclusivos de las clases favorecidas por la diosa fortuna. O sea en conventículos de ricachones, discotecas de caché, clubes sociales de millonarios, amplias oficinas de jefazos tanto de entidades públicas como de empresas privadas, etc., donde la frase hace ola precisamente para criticar a quienes con toda razón criticamos la crisis nacional, el desempleo y el subempleo, la inflación desbocada, los altos costos de los servicios públicos, la falta de calidad y cobertura en la educación, la inseguridad rampante, la mafia en nuestro decadente fútbol, la anomia en los vecindarios, etc., etc., etc.

De tal manera que todas y todos nos quejamos y criticamos. En todos los estratos sociales. Si el próximo gobierno decide, por decir algo, subir las tarifas del impuesto sobre la renta o al patrimonio, ¿no criticarán al gobierno los contribuyentes de las 4.000 familias más ricas del país? Y si se decide quitar excepciones tributarias para el cálculo de la renta líquida a personas jurídicas y grandes contribuyentes, ¿no se quejarán accionistas y directivos de estas empresas?

En este muro de las lamentaciones cabe ratificar que seguirán las quejas y las críticas en las dos campañas presidenciales sobrevivientes. Tanto constructivas como destructivas. O contradictorias, como las de algunos derrotados tibios, que están a medias y sin guayos para la gran finalísima.

Como no puedo quedarme atrás atrás, voy a aprovechar para criticar una frase de Jorge Eliécer Gaitán. Es esa que asegura que “el pueblo es superior a sus dirigentes”. Esta frase ha sido muy trajinada y es toda una falsedad en la historia patria de esta republiqueta feudal-mercantilista. Pero bueno, quizás por fin podría ocupar una lugar privilegiado en el glorioso pedestal de nuestra posible nueva república. De no ser así, seguirá reinando a sus anchas el dicho que “el pueblo se merece su (mala) suerte”.

Es que para quienes hemos venido siendo activistas del cambio desde hace ratón ―o sea largo rato― se nos hace cuesta arriba ver que todavía vivimos en una sociedad facistoide sustentada en un Estado antisocial de ultraderecha, y que en 200 y pico de años nunca haya ganado un frente amplio popular.

Para terminar de quejarnos y criticar, cabe citar al ajedrecista David Bronstein, que en su libro 200 partidas abiertas, dice: “con frecuencia se oye exclamar a los desafortunados y quejicosos: ‹‹pero si entonces, si hubiera... ››, como si en otras circunstancias no encontrasen motivos para justificar sus yerros”.

No nos equivoquemos. Acertemos todas y todos en que hay que derrotar al ignorante, mediocre, neonazi, misógino y desfachatado que ya tú sabes.