¿Le falta algo de pericia a Rodolfo Hernández?

Por: Álvaro Pacheco

junio 08, 2022

Días después de las elecciones, tres errores que le pueden costar la posibilidad de ser presidente a Rodolfo Hernández.

A sólo tres días de conocerse el sorpresivo resultado de la primera vuelta los candidatos escogieron sus líneas de trabajo. Petro expresó que mientras él necesita 1.5 millones de votos para ser presidente, Hernández necesitaba 5 millones.

Que esos votos sólo podrían alcanzarse con el apoyo de una persona, con lo cual seguiría marcando el destino de Colombia en los próximos años. Ese sería Álvaro Uribe Vélez y llamó al electorado a elegir entre él y el continuismo en cuerpo ajeno a través de Rodolfo Hernández.

Hernández acusó el golpe y en pocas horas respondió desmarcándose del uribismo y de toda la derecha con veinte propuestas que tienen con el entrecejo fruncido no solamente Uribe sino a toda la derecha y en los verdaderos palos a Fico Gutiérrez, que cantó su apoyo al candidato apenas cerradas las urnas.

Sí al proceso de paz, sí a relaciones con Venezuela, no al fracking, sí al aborto, sí a la marihuana recreativa, a la reforma agraria, etc. Con lo cual se esfuma no sólo el apoyo del uribismo sino de toda la derecha, partidos cristianos y conservadores.

Es un primer error costosísimo y una victoria clamorosa para Petro que le resta a su contrincante apoyos decisivos.

Pero Hernández continuó con su rumbo errático. Renunció al antipetrismo como fórmula de debate. Si algo tenía en contra el candidato de izquierda era el miedo al castrochavismo que genera en ciertos sectores y que Hernández, que no cree en eso, no supo capitalizar, cosa por cierto difícil después de haber dicho que restablecerá relaciones con Maduro. Otro error.

Y el tercero, y más protuberante y que le pasará factura pocos días antes de elecciones, son sus videos respaldando a Petro en una eventual segunda vuelta o diciendo que es el mejor candidato y que administró bien Bogotá.

Hernández era un incógnita de derecha, decían unos o el Trump colombiano expresaron otros. Lo que sí es Rodolfo Hernández es el heredero de un caudal electoral de inconformes que antes votó de forma entusiasta por Mockus y después por Fajardo, pero que nunca ha logrado cimentar un discurso y una estructura política que lo lleve a la presidencia.

En la otra orilla Petro juega sus bazas. Sin el apoyo de la derecha, Hernández entra a disputarle a él los votos de la centro izquierda que ya tiene dueño con la tranquilidad de poder pronunciar un discurso antimaquinarias mientras sus alfiles negocian con los barones electorales en la regiones a escondidas de la prensa.

Lo que está por verse es cuánto demorarán los partidos de gobierno, especialmente el uribismo, los cristianos, el partido conservador y sobre todo, Fico Gutiérrez para desmarcarse de Hernández y sus propuestas. Hagan sus apuestas.