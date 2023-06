Los desfases de un tal Vargas Lleras

Por: Luis Miguel Ariza |

junio 01, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

“Si los pobres colombianos fueran tan capaces de quejarse como los ricos venezolanos, Colombia cambiaría. Además de la miseria, del abandono la falta de empleo, de la exclusión, de millones jóvenes sin educación, sin trabajo, sin oportunidades, sin un horizonte visible de prosperidad, uno no entiende cómo la sociedad colombiana se sostiene, no explota. En Colombia hay un gran desencanto no sólo con respecto a los partidos, no sólo con la dirigencia, sino con los políticos mismos y las elecciones. Lo que sí sabemos es que nadie está contento con el país que tenemos, queremos otro y ya nadie cree que la dirigencia sino tiene una agenda nueva para proponerle al país, que lo único que tiene son rencores entre ellos, conflictos entre ellos, vaya a ser u na solución. Están perdiendo la oportunidad de que Colombia se asome a la modernidad y al futuro (Santos-Uribe). Hay una agenda muy grande de temas que los partidos políticos no le proponen al país, nadie nos está hablando de la renovación de energía, nadie nos está hablando de la protección del agua, el rio Magdalena está totalmente envenenado, las cuencas de los rios están contaminadas, las mineras están arrasando con los páramos. Colombia era una fábrica de agua y estamos permitiendo que todo ese templo natural sea profanado de una manera infame, mientras tanto los políticos, lo que uno aspiraría a que estén proponiendo soluciones, lo único que encuentran es la vieja consigna de la política colombiana de predicar el odio y enfrentar los unos a los otros”.

Inicio mi nota con el anterior artículo del escritor William Ospina, que leí en mayo del 2017. Hace unos días, se propagó una noticia terrible, que deja en claro muchas cosas, especialmente contra los que la promueven. Dicen que el señor Germán Vargas Lleras, descendiente de unos conservadores que le hicieron daño al país social a nombre de la democracia en su tiempo, y justificando que el mal, era el bien, cosa que nunca se supo si era el mal para el pueblo y el bien para quienes representaba en su momento, aunque la consecuencia está a la vista.

-Publicidad.-

Pues bien, el señor Vargas Lleras no ha sido inferior a esta mentalidad, reuniéndose con los empresarios para promover un despido masivo de empleados y así generar una especie de incompetencia en el actual gobierno que obligue a los despedidos y sus familias, a pensar que el bien es el mal. En otras palabras, crear una falsa realidad para fomentar el estímulo a que voten por su partido político, Cambio Radical, quien está señalado de tener entre sus líderes a personas de dudosa reputación, igual o peor que el señor en mención. Si con esa mentalidad, piensa que se retomará nuevamente el poder administrativo del país, entonces esperemos lo peor como ya nos han restregado el mal en diferentes momentos con alcaldes, gobernadores, concejales y hasta presidentes apoyados por ese grupo político. Y otros grupos en iguales circunstancias. No sabemos si es desespero o que en Colombia el liderazgo político heredado es mediocre desde sus inicios, pero la realidad de generar mal para recibir el bien de ellos, es lo mismo que hicieron sus ancestros y por eso el país llegó a donde llegó. Fíjense que no ofrecen un cambio, una solución, un bienestar general, sólo la malsana intención basada en torpes propuestas, como dejar a los empresarios sin trabajadores para que sus empresas tengan problemas operativos, a menos que la propuesta sea compensarles en dinero contante y sonante como dicen hizo la presidencia de Duque con algunos empresarios.

¿Esa falta de originalidad, de mentalidad, de inteligencia, se podría decir, es la que pretende retomar el control del país para administrarlo ellos? Nada de lo que plantea el escritor en su nota del 2017 se aprecia en los discursos actuales, sino la ramplona mala leche de una generación inútil que tiene mucho poder político y económico, porque de otra manera no se entiende.

Publicidad.

Hemos visto vídeos del expresidente Uribe, de la senadora Cabal, de Paloma Valencia, al igual del señor Vargas Lleras, intentando crear una realidad con falsedades, como si este país todavía estuviera en los tiempos cuando llegó Colón con los espejitos, la espada y la Biblia y sometió a las tribus ingenuas. Les cuesta ofrecer realidades. Lo de ellos no es el país en general, sólo son sus soluciones, sus intereses y sus delitos, porque hasta de esto se ha visto denuncias por todas partes. En otras palabras, mientras el mundo empieza un cambio relativo hacia la multipolaridad, el avance de la tecnología, el desarrollo y la economía, estos muéganos están decididos a seguir en lo mismo con las mismas. Y así no es.