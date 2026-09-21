- Los cuestionamientos que deja el gobierno de De la Espriella tras un mes de recortes a la educación, la cultura y la paz

Texto escrito por: Willian Fredy Palta Velasco

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Después de un mes de posesionado el nuevo gobierno, con su actuar y expresiones discursivas, ha dejado claro algunas líneas que parecen ser los ejes, en los que gobernará, ante esto solo deseo preguntar sobre prioridades:

1. Aparecen recortes significativos para la Justicia Especial para la Paz, y en medio de sus seguidores, aparece la idea de eliminar este tribunal de justicia transicional. Ante esto es importante conocer el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, como un apuesta de Estado y no de gobierno en la búsqueda de la anhelada paz, por eso pregunto: ¿Es la paz una prioridad en su gobierno?

2. Se ha retirado de la Equal Rithts Coalition (Coalición por la Igualdad de Derechos) la cual es una alianza internacional que busca el reconocimiento de derechos y la protección ante formas de violencias, discriminación y estigmatización por orientación sexual o identidad de género, por eso pregunto: ¿Son los derechos de las poblaciones históricamente vulnerables e invisibilizadas una prioridad en su gobernó?

3. Se ha recortado el presupuesto del deporte y la cultura. Situación preocupante cuando estos campos son fundamentales en el desarrollo de la vida digna y constituyen derechos fundamentales. Además, es un criterio para garantizar la seguridad, el bienestar y la paz. El arte y el deporte son un escenario esencial para el desarrollo cultural de las naciones, por eso pregunto: ¿Es el arte y el deporte son una prioridad en su gobierno?

4. La educación tiene grandes desafíos, los resultados de las pruebas PISA lo dejan en evidencia. Más allá de hacer una cacería de brujas y de atender problemas imaginarios como la ideología de género, se requieren resolver con urgencia las necesidades reales que históricamente la educación tiene. Igualmente, en la educación superior hay deudas que necesitan atenderse sin violentar la autonomía universitaria. Es necesario resolver los problemas de las instituciones de educación superior sin generalizaciones que estigmatizan la comunidad estudiantil. Hay que fortalecer la Educación Pública como escenario investigativo, de desarrollo y de calidad, sin vulnerar a las comunidad estudiantil y a los maestros, por eso pregunto: ¿Es la Educación Pública una prioridad en su gobierno?

5. En la prensa se ha hecho evidente la línea editorial que su gobierno tiene, se evade el concepto paz, se habla de los triunfos militares contabilizadas en bajas, hay una retórica que desde el gobierno determina, quien se aleja de estas líneas son sancionados o retirados de los medios de comunicación, por eso, pregunto ¿Es la libertad de prensa y la libertad de expresión una prioridad de su gobierno?

Se habla de seguridad, de la lucha contundente contra la delincuencia, de la importancia de los territorios, de la batalla cultural como elementos que subyacen en los discursos presidenciales, por eso pregunto: ¿cómo alcanzar paz, bienestar y las metas de Estado, recortando presupuesto a la educación, al deporte, a la cultura, a la justicia transicional, y retirándose de los acuerdo por la protección de derechos y limitando la prensa? O ¿será que en su gobierno vivir dignamente será un milagro?

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