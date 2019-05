Los colombianos en el exterior no estamos felices con el PND de Duque

El representante a la Cámara por los colombianos en el exterior celebró como gran logro la inclusión de los colombianos en el exterior en el PND del gobierno de Iván Duque. Sin embargo, dicha celebración dista mucho de lo que ha sido su gestión y del rol de este gobierno frente a la diáspora.

En primer lugar, oculta que los colombianos en el exterior han sido quienes han presionado para que hoy exista un capítulo dedicado a ellos como consecuencia del abandono del Estado colombiano y de la crisis de representación a la que han estado sometidos desde varios gobiernos atrás, incluido el actual.

En segundo lugar, lo incluido en el PND es una recopilación de un cúmulo de ideas y trabajos de organizaciones, grupos sociales y del mismo Frente Común por los Colombianos en el Exterior.

En tercer lugar, lo incluido en el capítulo no responde a lo importante y fundamental propuesto a través de diferentes procesos que se vienen adelantado por parte de los colombianos en el exterior. Y en cuarto lugar, el trámite marrullero como se aprobó el PND no permitió discutir e incluir otras propuestas que desde el Senado se plantearon por parte del Senador Luis Fernando Velasco, apoyado por los Senadores Iván Marulanda y Jorge E. Robledo.

Por lo tanto, el Frente Común por los Colombianos en el Exterior manifiesta su preocupación frente a lo aprobado por lo que no resuelve en nada las necesidades de los colombianos en el exterior y exhorta al representante Juan David Vélez y al gobierno nacional a discutir y tomar decisiones frente a lo que no dicen y guardan silencio. Para el frente es perentorio:

El reconocimiento del hecho migratorio como una realidad que requiere voluntad política del Estado colombiano para proponer políticas públicas coherentes hacia la migración y el retorno con dignidad. Proponer un día del migrante colombiano no resuelve para nada este reconocimiento.

La protección de los colombianos en el exterior en estado irregular generando condiciones que permitan que no sean víctimas discriminación y exclusión social, de caer en redes de tratas de personas o de abuso laboral.

La eliminación del impuesto de timbre de todos los trámites consulares y afines y que los servicios consulares sean accesibles, oportunos y eficaces.

La implementación de mecanismos digitales que permitan una participación de los colombianos en el exterior a la vida democrática del país, en especial la posibilidad de la inscripción digital de cédulas y del voto digital para los colombianos en el exterior.

La inclusión de las víctimas del conflicto armado que están en el exterior, que según datos de la ACNUR, podría ascender a un 10% del total de la población colombiana en el exterior.

El retiro del proyecto de ley 196 de 2018 que pretende crear un seguro obligatorio para la repatriación de cuerpos de connacionales fallecidos en el exterior. El frente común se suma a los pronunciamientos de diversas organizaciones de colombianos en el exterior y de sus líderes que han descalificado este proyecto de ley que solo beneficia al negocio de las compañías aseguradoras. Esta problemática no necesita de un seguro obligatorio, necesita de la voluntad política del Estado para fortalecer un fondo de repatriación que se encargue de este aspecto.

En conclusión, el capítulo para los colombianos en el exterior aprobado en el PND no es motivo para celebrar, puesto que los temas de fondo, propuestos por muchas organizaciones de la diáspora no se presentaron por parte del representante Vélez, es más, se ocultaron. Esto demuestra que dicho representante y el gobierno nacional están a espaldas de los colombianos en el exterior. La diáspora colombiana no debe hacerse ilusiones al respecto y debe continuar informando, proponiendo y desarrollando una agenda que realmente represente a los colombianos el exterior y espera que el legislativo tome en serio esta población mediante la instauración de una mesa interparlamentaria.

