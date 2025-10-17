Los colombianos consideran a Petro el mejor presidente de la historia por encima de Uribe

Pese al ruido mediático y al odio de las élites, el pueblo sigue creyendo en Petro. La encuesta del CELAG confirma que la esperanza aún gobierna en Colombia.

Por: Stella Ramirez G

octubre 17, 2025

En medio del ruido mediático, la polarización y los ataques constantes de una oposición que confunde crítica con odio, una encuesta reciente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG DATA) vino a recordarle al país una verdad que muchos prefieren ignorar: el pueblo sigue creyendo en Gustavo Petro, con sus aciertos y desaciertos como ser humano que es, lo que no se puede negar es que es un auténtico líder, con reconocimiento mundial.

El estudio, realizado en octubre de 2025, reveló que el 32,1 % de los colombianos considera al presidente como el mejor mandatario de la historia, superando a Álvaro Uribe Vélez y a Juan Manuel Santos. Entre los jóvenes, el respaldo es aún más alto: cuatro de cada diez lo reconocen como el líder más importante que ha tenido Colombia.

No es poca cosa. En un país donde los medios tradicionales dedican cada día a desprestigiar al Gobierno, donde se inventan crisis y se manipulan titulares, el afecto popular ha resistido. El pueblo no se ha dejado confundir.

La encuesta también muestra un crecimiento en la imagen positiva de Petro, que pasó del 40 % al 44,3 %, y destaca que seis de cada diez colombianos creen que ha cumplido buena parte de sus promesas.

Eso demuestra algo más profundo que un simple respaldo político: demuestra confianza, la misma que no se compra con titulares ni se impone desde los micrófonos de los poderosos.

Desde que llegó al poder, Gustavo Petro ha enfrentado la constante oposición de las Cortes, el Consejo de Estado que más parecen políticos de extrema derecha, iguales que los medios hegemónicos, en esos grupos de extrema derecha también están el CNE y la Registraduría, instituciones que parecen más interesadas en obstaculizar al Gobierno que en garantizar la democracia.

Y como si fuera poco, ahora también intentan silenciarlo en la televisión, impidiéndole seguir quitando las máscaras de quienes, durante décadas, saquearon al país bajo el disfraz del poder y la impunidad.

Pero el pueblo sigue ahí. En los barrios, en las universidades, en los campos, en las calles, donde la esperanza no se rinde. Porque este gobierno no es de palacios ni de clubes privados; es de quienes trabajan, luchan y sueñan con un país distinto.

Lo que más les duele a las élites es la prosperidad compartida. Ese es un dolor que no soportan: ver que el hijo del campesino entra a la universidad, que la trabajadora accede a una pensión digna, que el pueblo empieza a levantar la cabeza después de siglos de humillación. Por eso quieren volver al poder, no para gobernar mejor, sino para volver a someter.

El informe de CELAG lo confirma: la conexión entre Petro y el pueblo sigue viva. Pese al odio sembrado desde las élites, a la manipulación mediática y al sabotaje institucional, hay una verdad que no pueden ocultar: Colombia cambió. Y el cambio no se mide en encuestas, sino en conciencia.

Hoy, más que un dato estadístico, estos resultados son un mensaje: el pueblo no se equivoca cuando reconoce a quien lo escucha, lo respeta y lo representa.

