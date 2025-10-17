El hospital del Cesar que se recupera a pesar de haber estado en cuidados intensivos por la corrupción

El hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua renace bajo la gestión de Ana María Núñez, con mejoras reales en salud, servicio y transparencia para la comunidad

Por: Oscar Nino Arguelles Díaz |

octubre 17, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, a cabeza de la gerente Ana María Núñez, ha demostrado con hechos su compromiso inquebrantable con la salud de la comunidad. Su gestión ha marcado un antes y un después en la atención a los usuarios, logrando avances que por años habían sido esperados.

Uno de los logros más notables es la ampliación y fortalecimiento del área de odontología, que hoy cuenta con tres unidades odontológicas en pleno funcionamiento, cuando antes solo se disponía de una sola para atender a toda la población. Este esfuerzo no solo representa más capacidad y agilidad en la prestación del servicio, sino también una apuesta decidida por la salud y el bienestar de niños, jóvenes y adultos que ahora reciben atención digna y oportuna.

Es algo satisfactorio y una lucha social que hemos dado como ciudadanos vigilantes e integrantes de una comunidad ungida de buenas noticias, en el pasado de este Hospital fuimos la voz de alerta ante hechos repudiables y que ojalá nunca se vuelvan a repetir como por ejemplo: El hospital de Chimichagua (Cesar) está enfermo de corrupción y en años más recientes los escándalos del anterior Gerente que lo llevaron a problemas judiciales.

Hoy día podemos mirar al futuro y ver horizontes más claros despejados que son signos de buen viento y buena mar...

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.