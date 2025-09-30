Los clanes políticos se tomaron la rectoría de la Universidad del Atlántico a punta de favores

La consulta en la Universidad del Atlántico refleja la influencia de clanes políticos y el clientelismo en un proceso que debería ser académico

Por: Samuel Fierro García

septiembre 30, 2025

El próximo jueves se realizará la consulta a estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico. Lo que debería ser un ritual democrático para elegir al rector se ha convertido, según denuncias ciudadanas, en un teatro de sombras donde pesan más los clanes políticos que la academia.

Una contienda marcada por padrinos políticos

En total son 19 los candidatos inscritos, pero solo cinco pasarán a la segunda ronda, donde el Consejo Superior Universitario elegirá al rector. Sin embargo, varios aspirantes ya se retiraron, la mayoría no por convicción, sino como parte de acuerdos burocráticos y clientelistas.

Cuatro nombres concentran la disputa:

Leyton Barrios , cercano a los Char y al gobernador Eduardo Verano .

, cercano a los Char y al gobernador . Danilo Hernández , actual rector, quien reformó los estatutos para aspirar a la reelección.

, actual rector, quien reformó los estatutos para aspirar a la reelección. Wilson Quimbayo , apoyado por sectores del petrismo y por Armando Benedetti .

, apoyado por sectores del petrismo y por . Álvaro González, vicerrector de Bienestar, señalado como ficha del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por intento de soborno a un juez.

Clanes políticos al mando

En el Atlántico, denuncian que las elecciones universitarias funcionan como fiestas patronales: gana quien más dinero exhiba, quien ofrezca mayores dádivas o quien despliegue el pick-up más ruidoso en los patios del campus. Lo que debería ser un debate académico se ha transformado en un mercado de favores políticos.

En el Consejo Superior, la puja será igual de sórdida. Los Char y el gobernador Verano consolidan su influencia, mientras el petrismo busca asegurarse cuotas de poder.

Estudiantes sin rumbo

Los dirigentes estudiantiles, otrora contestatarios, han pasado de la protesta a la adhesión. Quienes antes defendían la reelección de Hernández ahora apoyan a Barrios, a cambio de contratos de prestación de servicios y promesas económicas. “Un puñado de monedas basta para comprar la complicidad de los que debían ser guardianes del porvenir”, denuncia el autor de la nota.

Preguntas sin respuesta

El debate central sigue ausente: ¿de dónde salen los millones que financian estas campañas? ¿Qué intereses se esconden tras esas chequeras? En lugar de proyectos académicos de largo aliento, abundan la compraventa de apoyos y la manipulación de conciencias.

La consulta en la Universidad del Atlántico revela, en palabras del ciudadano que escribe esta nota, un proceso más cercano a una parodia política que a una elección universitaria.

