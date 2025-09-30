Gaza sigue en la mira con el controvertido y sospechoso plan de Trump y Netanyahu

El plan presentado por Trump y Netanyahu para Gaza, con la participación de Tony Blair, despierta críticas por ser visto como un esquema neocolonial

Por: Horacio Duque |

septiembre 30, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

“El Plan Trump-Blair para la Franja de Gaza sería una trampa envuelta en papel de celofán, pues fuentes palestinas y observadores internacionales lo describen como un esquema neocolonial que margina a la Autoridad Palestina (AP) inicialmente y prioriza el control internacional sobre la soberanía palestina.”

El pasado lunes 29 de septiembre, Trump y Netanyahu dieron a conocer el “Plan colonial 2.0” para Gaza; ambos buscan un control absoluto del territorio gazatí mediante un destacamento militar árabe en cabeza de EE. UU. e Israel. Según el plan, si la resistencia palestina continúa —como se espera—, también lo hará el exterminio.

El Plan Trump/Netanyahu para Gaza incluye 20 puntos clave. Entre ellos: fin inmediato de la guerra con retirada israelí, liberación de rehenes y prisioneros, amnistía a miembros de Hamás que depongan armas, entrada de ayuda humanitaria, y la creación de un “gobierno transitorio temporal” administrado por un comité tecnocrático palestino bajo la supervisión de la llamada “Comisión de Paz”, presidida por Trump y con Tony Blair como miembro destacado.

Este plan incorpora elementos elaborados por el ex primer ministro británico Tony Blair, a través de su Instituto para el Cambio Global, en colaboración con Jared Kushner y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

La resistencia armada de Hamás ya notificó su rechazo, mientras que gobiernos como Turquía, Indonesia, Pakistán, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar aceptaron sumisos el plan en una declaración conjunta, interpretada como rendición ante Washington y Tel Aviv.

Lo más llamativo ocurrió en Washington: Netanyahu afirmó que no dio el visto bueno a la creación de un Estado palestino y que el ejército israelí permanecerá en Gaza, contradiciendo puntos del mismo plan. En video, sugirió que Israel se reserva el derecho de operaciones militares bajo coordinación multinacional. Así, el Plan Trump-Blair se percibe como una trampa envuelta en retórica diplomática.

En sus redes, Netanyahu calificó la reunión en la Casa Blanca como un “éxito rotundo” y celebró el compromiso de EE. UU. de respaldar militarmente a Israel en caso de que Hamás rechace el plan. También reiteró su rechazo absoluto a la creación de un Estado palestino, posición que —según él— Trump comprende y respalda.

Europa no tardó en alinearse. Emmanuel Macron defendió que este plan permitiría avanzar en la “solución de dos Estados”, aunque críticos señalan que en realidad legitima a Israel. Lo mismo hicieron Friedrich Merz, Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez, en lo que se percibe como un respaldo europeo al plan neocolonial de Trump.

El rol de Tony Blair

El ex primer ministro británico, socio de Bush en Irak, reaparece ahora como arquitecto de la gobernanza posguerra en Gaza. Blair, que ya había trabajado como enviado especial en Oriente Medio, retomó ideas discutidas con Trump desde 2025. El proyecto plantea una “Junta de Paz” presidida por Trump y Blair, encargada de manejar fondos de reconstrucción hasta que la AP asuma el control, lo que muchos palestinos denuncian como intervencionismo colonial【Aporrea】.

Una reconstrucción bajo sospecha

El plan habla de reconstrucción con expertos en “ciudades milagro” y la creación de una “zona especial de desarrollo”, pero críticos lo ven como un desastre que divide Gaza de Cisjordania y entrega el control a potencias extranjeras. Incluso la relatora de la ONU Francesca Albanese rechazó la participación de Blair con un contundente: “¡Manos fuera de Palestina!”【Aporrea】.

La Flotilla de la Libertad en camino a Gaza

Mientras tanto, la Flotilla Global Sumud, integrada por activistas de más de 40 países, avanza hacia Gaza con ayuda humanitaria y bajo la amenaza de interceptación israelí. Esta misión busca romper el bloqueo vigente desde 2007, denunciado por la ONU como un factor agravante de la crisis humanitaria.

La expedición, equipada con sistemas de transmisión en directo, incluye barcos con personal sanitario, abogados y periodistas. Su presencia en aguas internacionales reabre el debate sobre el derecho marítimo y los límites de la seguridad en conflictos armados.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.