- Los cinco altos cargos de la Alcadía de Bogotá que más multas de tránsito se han ganado durante el periodo de Galán

Manejar sin SOAT y pasarse semaforos en rojo son de las infracciones que han cometido los funcionarios de la Alcaldía que llegan a deber hasta $ 4 millones

Texto escrito por: German Burgos

En el marco de un debate en la Comisión del Plan, se puso en evidencia a varios directores y alcaldes locales de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Durante la sesión, el concejal Rubén Torrado dio a conocer un listado de funcionarios distritales que registran infracciones de tránsito pendientes tanto en Bogotá como en otras regiones del país.

Bajo la premisa de que quienes ocupan dignidades públicas deben caracterizarse por dar ejemplo a los más de 8 millones de bogotanos, la denuncia cuestiona que personas con altos salarios y beneficios se encuentren en mora. Según los datos extraídos del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), se identificaron cinco funcionarios con cargos de relevancia que tienen deudas pendientes:

Juan Carlos Fernández Andrade , director general de la Caja de Vivienda Popular (CVP), registra 4 comparendos en Cúcuta que suman $4.562.356 . Entre las faltas destacan no detenerse en semáforo en rojo y conducir sin portar el SOAT, lo que incluso derivó en la inmovilización de un vehículo.

, director general de la Caja de Vivienda Popular (CVP), registra 4 comparendos en Cúcuta que suman . Entre las faltas destacan no detenerse en semáforo en rojo y conducir sin portar el SOAT, lo que incluso derivó en la inmovilización de un vehículo. César Augusto Salamanca Rojas , alcalde local de Suba, tiene 2 comparendos por exceso de velocidad en Bogotá, sumando una deuda de $1.266.400.

, alcalde local de Suba, tiene 2 comparendos por exceso de velocidad en Bogotá, sumando una deuda de $1.266.400. Fabián Ernesto Ramírez Cruz , alcalde local de Bosa, figura con un comparendo en Chía de $718.769 por estacionar en sitios prohibidos.

, alcalde local de Bosa, figura con un comparendo en Chía de $718.769 por estacionar en sitios prohibidos. Isabelita Mercado Pineda , alta consejera distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, registra una multa en Cali por $675.311 debido a la falta de revisión técnico-mecánica.

, alta consejera distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, registra una multa en Cali por $675.311 debido a la falta de revisión técnico-mecánica. Santiago Amador, gerente general de AGATA, cuenta con un comparendo por $648.381 tras ser detectado a una velocidad superior a la máxima permitida en la capital.

El llamado desde la ciudadanía y el cabildo es claro: el Distrito debe ser el primero en cumplir la norma. Se ha invitado a los mencionados a ponerse al día con sus obligaciones, especialmente considerando que todas las multas fueron impuestas mientras ya se encontraban posesionados en sus actuales cargos y en días hábiles laborales.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..