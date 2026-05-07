- La generación de mantenidos que desprecia el trabajo duro para vivir de las redes y del bolsillo de sus padres

El 64% de padres de la generción Z mantiene a sus hijos adultos. Un análisis sobre cómo la dependencia económica está redefiniendo las prioridades políticas hoy

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

Hasta que no leí el informe económico de Wells Fargo sobre la situación financiera de la Generación Z, no pude entender por qué el 78% de todos los millennials votaron por Zorhan Mamdani para la alcaldía de Nueva York, frente al proyecto de Andrew Cuomo.

Ahora lo tengo claro: el informe de Wells Fargo afirma que “el 64% de padres de la Generación Z afirman que sus hijos entre los 18 y los 28 años necesitan de ellos en términos financieros”. Y el 56% de los padres consultados afirmó que “sus hijos mayores dependen de ellos”, comentó en conferencia de prensa Emily Irwin, directora de la mencionada empresa para la planificación del futuro económico de los clientes.

Mucho más preocupante es que en el informe, más de la mitad de los jóvenes encuestados describieron sus finanzas como “un despelote”, mientras los padres alegan que no pueden tomar vacaciones como antes ni salir a divertirse por la carga económica que les están imponiendo sus hijos adultos. Con un 64% de padres sosteniendo gente entre 18 y 28 años, las propuestas socialistas ganan terreno: “Cuidado infantil, educación y transporte gratuitos y arriendos congelados”, siguen demandando en estas primarias.

Aunque el informe recalca que “los jóvenes adultos todavía quieren un futuro económico asegurado, ellos se están acercando a sus metas con métodos menos tradicionales”, se refieren a quienes viven pegados del internet y quieren ser influencers, mientras que los trabajos que tuvieron sus padres en su juventud eran diferentes.

Tampoco le veo sentido a pagar nueve dólares por un latte en Starbucks, gastarse 300 dólares en marihuana, comprar tenis de 300 dólares, salir a rumbear casi a diario o no tener una carrera. Muchos estudiamos de noche y madrugamos a clase a las 6 a. m., mientras asistíamos a otras clases hasta las 10 p. m. Yo tuve que trabajar y contribuir a mi casa desde los 16 años, así que no entiendo cómo los padres pueden sostener a hombres y mujeres jóvenes pendientes de las redes sociales todo el día y que, en muchos casos, desprecian los trabajos seguros: enfermería, electricistas, mecánicos, manejar un camión o una tractomula. Y siguen buscando trabajos glamurosos, muchos de los cuales están próximos a desaparecer habida cuenta de la Inteligencia Artificial, la cual hará desaparecer casi todos los empleos de principiantes.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..