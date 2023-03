Los chinos incumplieron con los diseños del metro y la Alcaldesa prefirió hacerse la loca

.Publicidad.

La alcaldesa Claudia López ha insistido en que en que los estudios y diseños del metro para que la obra camine sin contratiempo. Pero en la práctica no ha sido así y para nadie es un secreto que hay demoras en el avance de la construcción. La disculpa que se ha dado tanto por parte del consorcio chino APCA Transmimetro en cabeza de Wu Yu y aceptada y replicada por la alcaldesa es que ha habido tardanza en las traducciones oficiales que deben entregarse, con lo cual se han demorado también los permisos oficiales.

Sin embargo, la firma interventora contradice la versión de la alcaldesa, pues faltan muchos estudios y diseños por entregar, en los principales puntos del metro.

El primer plazo de esta entrega se venció el pasado 8 de enero y el próximo se vence el 31 de marzo. El consorcio APCA ya confirmó que harán falta algunos de los diseños, que habrán de ser revisados por la interventoría y algunos podrían ser objeto de observaciones. Todo esto tendrá efecto para el inicio de las obras. Las únicas que están en ejecución son las que no requieren los diseños detallados del metro como son las de la calle 72 y el patio portal, las cuales desde el contrato está previsto se ejecutarían antes.

Las razones para el plazo de cura de unos 30 a 45 días que APCA y la alcaldesa plantean se solicitar no aplican por las razones dadas, pues el idioma oficial del contrato es el español y todos los documentos siempre se han entregado en español, los textos en chino con traducciones no forman parte de las entregas, y los permisos oficiales para iniciar las obras no se han otorgado puesto que APCA no los ha solicitado con la debida anticipación, APCA conoce desde un principio cuales debe solicitar, simplemente se han demorado en pedirlos.

