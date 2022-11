.Publicidad.

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) le delegó a la empresa colombiana Schrader Camargo la tarea de terminar las obras en Hidroituango después de que se conoció que el Consorcio CCC Ituango no las terminaría. Schrader Camargo S.A.S., está asociada además con la firma china Yellow River que también se encargaría de este trabajo lo que ha levantado cuestionamientos debido a que la nueva empresa para que cumpliera con los requisitos fue necesario bajar algunos índices de experiencia, que EPM al ser cuestionado al respecto, indicó que los realizó con base a serios análisis, y no como circula desde hace meses, que fue debido a una solicitud del pasado 12 de julio, donde la firma china Yellow River, le indicó en carta a EPM “La búsqueda intensa del socio local que hemos realizado por más de tres meses no ha sido exitosa”… “muchas de las firmas locales que exploramos nos indican no tener interés en participar en este proyecto y/o no cumplir con la experiencia solicitada en los pliegos, lo cual nos limita lograr una asociación con una empresa colombiana para así poder cumplir con los requisitos solicitados por ustedes y por ende nos limita la participación en la licitación del proyecto”. Y continúa: “Hemos encontrado una alternativa para asociarnos con una empresa local que sí está interesada y cuenta con amplia experiencia en este tipo de trabajos, sin embargo para poder cumplir con las condiciones particulares, es necesario que EPM proceda a reconsiderar una de las siguientes proposiciones a las condiciones de experiencia, que debe aportar el participante colombiano”.

Schrader Carmargo Ingenieros Asociados es propiedad de accionistas colombianos desde finales del año pasado, cuando el grupo mexicano Xignux le vendió el 100% de las acciones en circulación que estaba en manos de su subordinada Prolec, a principalmente dos sociedades colombianas: Acmr Infraestructura S.A.S., un 93%, e Inversiones Acmr S.A.S., un 6%. Por su lado, Acmr Infraestructura es controlada 100% por Andrés Canela Mejía, empresario bogotano de 40 años de edad, ingeniero industrial y sistemas con MBA de MIT Sloan y estudios de educación ejecutiva en Stanford, y quien, desde el 2016, es el gerente general de Schrader Camargo Ingenieros Asociados.

