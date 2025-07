- Los chilenos que están cambiando la manera de vivir en Bogotá con su nuevo proyecto, LiveSpace

Anuncios.

En plena Calle 72 con carrera 14, en una de las zonas más vibrantes de Bogotá, se alza un edificio que no busca vender apartamentos, sino una forma distinta de habitarlos. Se llama LiveSpace Calle 72 y es el primer proyecto residencial de Parque Arauco en Colombia. Un espacio pensado, diseñado y construido para vivir en arriendo, bajo un modelo que en otros países ya es tendencia: el multifamily.

Anuncios.

La idea es tan simple como revolucionaria en el contexto colombiano: un solo propietario —en este caso, una compañía con trayectoria en centros comerciales y espacios urbanos de gran escala— arrienda todos los apartamentos de un edificio que ha sido desarrollado exclusivamente para este propósito. No hay propiedad horizontal, no hay vecinos con agendas distintas. Todo responde a una gestión unificada, con servicios integrados y una propuesta clara: que alquilar no sea sinónimo de transitoriedad, sino de estilo de vida.

Así es el LiveSpace calle 72, proyecto de los chilenos de Parque Arauco

El edificio cuenta con 132 unidades, todas diseñadas bajo estándares modernos y con una distribución eficiente. Pero el atractivo no está solo en sus apartamentos: lo que lo convierte en pionero en Bogotá son sus zonas comunes pensadas para un nuevo tipo de habitante urbano. Coworking, gimnasio, sala de juegos, lavandería, terrazas sociales y espacios donde la convivencia no es un accidente, sino una intención.

Anuncios.

LiveSpace está diseñado para quienes priorizan la movilidad, la conectividad y la posibilidad de vivir en el corazón de la ciudad sin tener que “comprar” un metro cuadrado. “Este proyecto no solo marca nuestro ingreso al segmento de vivienda residencial en Colombia, sino que responde a una evolución en cómo se quiere vivir hoy. El modelo multifamily no es solo una tendencia, es una necesidad en ciudades cada vez más dinámicas”, explicó Cristian Calcutta, gerente general de Parque Arauco Colombia.

Anuncios..

Cristian Calcutta, gerente general de Parque Arauco Colombia.

La compañía, reconocida por operar más de 1,2 millones de metros cuadrados de área arrendable en América Latina, se alió con IC Constructora para levantar este edificio desde cero (en formato greenfield) con una inversión cercana a los $51.000 millones de pesos colombianos. Además, el proyecto cuenta con la certificación EDGE, un estándar internacional que garantiza sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, dos criterios que cada vez más definen las decisiones de vivienda en las nuevas generaciones.

Pero más allá de los números, hay un cambio de fondo en lo que representa este proyecto. LiveSpace propone una ruptura con la idea tradicional del arriendo como etapa pasajera, llena de incertidumbres, conflictos con propietarios y servicios limitados. Aquí, quien arrienda no está atado a un contrato informal ni a las reglas de un copropietario que decide si se puede tener mascota o cambiar un bombillo. Todo está contemplado, desde el diseño hasta el servicio al cliente.

Este modelo, ampliamente desarrollado en Estados Unidos y en auge en países como México, Chile y Perú, tiene entre sus ventajas una gestión profesional de la operación, lo que se traduce en mantenimiento permanente, estándares homogéneos de calidad, atención directa a residentes y una experiencia mucho más cercana a la hospitalidad que a la informalidad del alquiler tradicional.

LiveSpace Calle 72 es solo el primero. Parque Arauco ya tiene en marcha dos nuevos proyectos multifamily en Bogotá y Medellín, y suma este esfuerzo a los que ya tiene en Chile (donde opera dos edificios y construye un tercero) y en Perú, con un proyecto en desarrollo.

En un país donde la propiedad sigue siendo sinónimo de éxito y donde el arriendo muchas veces se ve como un plan B, iniciativas como LiveSpace abren el camino hacia una transformación cultural. Porque alquilar también puede ser sinónimo de bienestar, diseño, comunidad… y futuro.

Vea también: Los paisas que se inventaron Nosotras, la marca con la que se quedaron los poderosos suecos de Essity