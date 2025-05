Los chats no revelados en los que Day Vásquez amenaza a Nicolás Petro con publicar videos íntimos de su pareja

.Publicidad.



En estos mensajes de textos se evidencia como Daysuris Vásquez amenazaba reiteradamente a su expareja Nicolás Petro en noviembre de 2022; poco tiempo después de enterarse de la relación que él llevaba con Laura Ojeda.



En los chats Day Vásquez le dice directamente a Nicolás Petro que tiene en su poder videos de Laura Ojeda manteniendo relaciones sexuales con otro hombre donde se le ve el rostro. Además, advierte que este no sería el único archivo que tiene de Ojeda pues tenía cuatro archivos. Day Vásquez advierte con enviarle el contenido a los escoltas de Nicolás Petro quien a pesar de advertirle del problema legal en el que puede meterse si decide hacer esto, ella se remite a responderle con un: "de malas".

Day Vásquez pasó de ser la testigo estrella de la Fiscalía en el caso contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito a convertirse en la denunciada por presuntamente haber violado datos los personales de Laura Ojeda e información confidencial a la cual habría accedido de manera ilegal entre septiembre a diciembre de 2022 como lo evidencian estos mensajes de noviembre de 2022 en los que amenaza a Nicolás Petro.



Por su parte, a pesar del principio de oportunidad que Day Vásquez negoció con la Fiscalía, todavía sigue sin cumplirle como se lo contamos acá: La esposa de Nicolás Petro sigue sin cumplirle a la Fiscalía con su Mercedes Benz de $200 millones

*Nota: El material atribuido a Daysuris Vásquez, Laura Ojeda y Nicolás Petro cuya autenticidad ha sido verificada por medios técnicos, pero que no forma parte del expediente judicial. En respeto al debido proceso, Las2Orillas aclara que la señora Vásquez, la señora Ojeda y Nicolás Petro no han sido consultados sobre el contenido de los mensajes, por tratarse de conversaciones entregadas bajo reserva de fuente y aún no judicializadas. Este medio respeta su presunción de inocencia y mantiene abierta la posibilidad de publicar su versión en conjunto o individualmente.