Los chamanes con los que Perú quiere dejar por fuera del mundial a Colombia

No quieren dejar nada a la suerte. Por el miedo a Paraguay y Colombia llevaron hasta chamanes para echarles la mala suerte y no tener problemas para ganar su partido

El mundial de Rusia 2018 fue una explosión de júbilo para Perú que logró regresar a una Copa del Mundo luego de 36 años, y ahora están ante la oportunidad de ir a un nuevo mundial que sería un suceso para un país que históricamente no estaba en torneos mundiales. Sin embargo, su puesto no está asegurado y por ahora deberá ir al repechaje si no es que pierde o empata y Colombia gana, porque le quitaría el puesto.

Dado lo delicado de la situación, en Perú han recurrido a una curiosa estrategia para ganar y es a través de sus chamanes. Cuatro chamanes se reunieron a las afueras del Estadio Nacional de Lima para hacer rituales con espadas y amuletos con el objetivo de hacer que Paraguay no tenga eficacia de cara al arco.

Con conjuros y espadas, chamanes peruanos buscan anular eficacia de Paraguay. Hará falta? pic.twitter.com/UIpt92LIJl — Gustavo Velazquez💙 (@VelazquezGVS) March 29, 2022

El historial juega a su favor porque de los 7 partidos que han jugado Perú y Paraguay por eliminatorias en Lima los locales no han perdido ni uno. Son 5 derrotas y dos empates que hacen que el panorama pinte oscuro para la Selección Colombia. Habrá que ver si estos rituales les funciona y si logran el tan ansiado cupo al mundial.

