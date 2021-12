Los cazafantasmas colombianos a los que RCN no pudo enterrar

.Publicidad.

El formato de toda una televisión colombiana cambiaba cuando RCN se atrevía en el 2016 a estrenar el primer programa sobre investigaciones paranormales. Con la dirección del actor y presentador español Rafa Taibo, los televidentes pudieron vivir de cerca los trabajos de campo más misteriosos y tenebrosos. Junto a él, estaba todo un equipo especializado que durante tres años visitó los lugares más embrujados de Colombia. Ayda Valencia, experta en terapias alternativas, es aún una de las más recordadas.

Con Ellos están aquí quedó demostrado que en un formato ganador, Colombia no tenía un programa como tal, a nivel mundial en muchos lugares son programas que marcan un rating bastante importante y en Colombia no fue la excepción” Dice Valencia al recordar el programa que salió del aire desde hace dos años, pero que ellos no han dejado de replicar. Hasta el 2019, la cuarta temporada del famoso programa estaba aprobada y lista para grabar, pero nunca llegó. Como buen equipo de expertos que son, Rafa Taibo y Ayda Valencia continúan con su ‘hobby paranormal’, en sus redes sociales realizan transmisiones de sus investigaciones más tenebrosas. “Yo creo que sí nos hace falta mucho más y vienen sorpresas para este año y el próximo, trabajando juntos a Rafa en nuevos proyectos con otras plataformas y en nuevos formatos” afirmó la mujer durante la alfombra roja de los premios Latino Show Music Awards, dando una pizca de esperanza a todos los televidentes colombianos que los extrañan.

-Publicidad.-

Vea también:

Publicidad.