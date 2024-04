Los canadienses que se aliaron con Ecopetrol para sacar gas de Casanare

.Publicidad.

Una de las principales conclusiones que tuvo la visita del presidente Gustavo Petro a Venezuela en la que se reunió con su homólogo Nicolás Maduro fue la posibilidad de que Ecopetrol, la petrolera estatal que está posicionada con mucha diferencia como la empresa más grande e importante del país, explote gas en la frontera colombo-venezolana, lo cual iría acompañado con la exportación de energía eléctrica hacia el vecino país.

A pesar de que uno de los frentes más importantes del Gobierno Petro es llevar a cabo una transición hacia energías limpias y renovables que en el camino acabe con toda la exploración y explotación de hidrocarburos, entiende que debe ser un proceso paulatino y que para no afectar la economía deben seguirse haciendo este tipo de procedimientos. De hecho, no pasó ni una semana de dicha reunión cuando la petrolera anunció un gran convenio que le permitirá explotar hidrocarburos, aunque eso sí, no será en la frontera con Venezuela.

Ecopetrol no lo hará sola, sino que tendrá un aliado importante como Parex Resources, la petrolera canadiense que se ha consolidado como la extranjera con más presencia en Colombia, llegando incluso a ocupar la posición 28 entre las empresas más grandes del país en 2022 con unos ingresos operacionales superiores a los $ 5,4 billones y utilidades superiores a los $ 2,4 billones. Incluso, Verano Energy, que es subsidiaria suya desde 2014, se metió entre las primeras 35.

Parex, cuyo CEO es Imad Moshen, explota petróleo y gas en dos cuencas en el país, las cuales se encuentran en los Llanos y en el Magdalena y con cierre a 2023 reportó unas reservas probadas de 112,5 millones de barriles de petróleo equivalente. El norte del Departamento de Casanare fue el lugar escogido para la operación conjunta con Ecopetrol en la que cada uno tendrá una participación del 50 % de los bloques Llanos-4-1, Llanos 16-1, Llanos-121 y Sirirí.

El anuncio del acuerdo se dio el mismo día en el que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tenía que presentarse en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para declarar por la financiación de la campaña de Gustavo Petro, de la cual era gerente. Sin embargo, el ingeniero mecánico se excusó y tuvo que aplazarse para el 18 de abril.

